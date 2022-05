PlayStation Plus : Les premières démos de l’abonnement se dévoilent (Horizon Forbidden West, Cyberpunk 2077…)

Sony a enfin dévoilé une partie du catalogue du nouveau PlayStation Plus, qui sera accessible via les paliers les plus onéreux de ce nouveau service. Mais les abonnés Premium, qui auront donc choisi l’abonnement le plus cher des trois, pourront aussi mettre la main sur des démos, ou plutôt des essais limités dans le temps, qui leur permettront d’essayer des jeux avant de les acheter. Sony a dévoile une première et courte liste des jeux éligibles à ces essais limités.

Quels sont les jeux qui proposeront des démos exclusives au PS Plus Premium ?

Dans la foulée de l’annonce du catalogue du nouveau PlayStation Plus, le constructeur s’est aussi empressé de détailler l’avantage des démos exclusives pour les membres PS Plus Premium, qui pourront essayer des jeux pendant 2 heures, sans limitation de contenu. Evidemment, on parle bien ici de 2 heures de jeu, ce qui veut dire que le temps s’écoule uniquement quand le jeu est lancé.

Avec ces essais de deux heures, il sera possible de parcourir le contenu de son choix dans les jeux, et de conserver sa progression et même les trophées acquis pour ensuite les transférer vers le jeu complet en cas d’achat.

Voici une première liste des jeux qui auront droit à des accès limités :

Uncharted: Legacy of Thieves Collection | Naughty Dog, PS5

| Naughty Dog, PS5 Horizon Forbidden West | Guerrilla, PS4/PS5

| Guerrilla, PS4/PS5 Cyberpunk 2077 | CD Projekt, PS5

| CD Projekt, PS5 Farming Simulator 22 | Giants Software GmBH, PS4/PS5

| Giants Software GmBH, PS4/PS5 Tiny Tina’s Wonderland | 2K Games, PS4/PS5

| 2K Games, PS4/PS5 WWE 2K22 | 2K Games, PS4/PS5

Cette liste est bien entendu amenée à être mise à jour avec le temps, notamment d’ici la sortie du service en France le 22 juin prochain.