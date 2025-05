Débrief’ : GTA 6 trailer, Death Stranding 2, Mafia The Old Country et Gears of War sur PS5

Dead by Daylight fête ses 9 ans en intégrant Five Nights at Freddy’s et The Witcher dans son univers

EA Sports FC 25 : TOTS Bundesliga, Frauen Bundesliga et Superlig !

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 : Bam Margera de retour et mise à jour de la bande-son

Hideki Kamiya se verrait bien à la tête d’un remake du premier Devil May Cry et d’un nouveau Viewtiful Joe

Alien: Rogue Incursion : Le FPS horrifique de Survios sortira le 30 septembre sur PC et PlayStation 5

Dragon Ball Z: Kakarot : La première partie du DLC centré sur Dragon Ball Daima sortira le 17 juillet, une édition spéciale du jeu arrive également

Frostpunk 2 : Le city-builder axé survie de 11 bit studios détaille sa première mise à jour de contenu majeure

Honkai Star Rail : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 3.3 (Titan du Ciel, bannières, évènements…)

DOOM: The Dark Ages nous prépare au carnage en diffusant son trailer de lancement

Un mois et demi avant sa sortie, Death Stranding 2 On the Beach vient de passer gold

Repoussé en mars dernier, Killing Floor 3 arrivera finalement le 24 juillet

Titan Quest II : L’action-RPG de type hack’n slash de THQ Nordic lancera finalement son accès anticipé cet été sur PC

FANTASY LIFE i: La Voleuse de temps ajoute une version Switch 2 mais sans date de sortie pour le moment

Europa Universalis V : Le prochain opus de la saga axée Grande stratégie officialisé sur PC par Paradox Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 : Le succès est également musical en cartonnant sur les plateformes de streaming

[MAJ] Death Stranding 2 : Hideo Kojima admet que la crise du COVID a influencé l’écriture de cette suite et mentionne Death Stranding 3

Nintendo Switch : La barre des 150 millions de consoles vendues est dépassée, Donkey Kong Country Returns HD franchit le million

Kingdom Come Deliverance II tease son premier DLC, « Brushes with Death », à paraître le 15 mai prochain

Helldivers II : Une nouvelle salve d’équipements et de skins débarque le 15 mai avec les obligations de guerre premium Maîtres de cérémonie

Mafia: The Old Country : 2K diffuse une très jolie vidéo de gameplay et confirme que le jeu sortira bien le 8 août

Clair Obscur: Expedition 33 : Le studio annonce rééquilibrer la dose de dégâts d’une technique absolument surpuissante

Death Stranding 2 : Une DualSense édition limitée aux couleurs du jeu est annoncée, début des précommandes le 22 mai