Mafia: The Old Country : 2K diffuse une très jolie vidéo de gameplay et confirme que le jeu sortira bien le 8 août

Un Mafia qui a fière allure

On le sait depuis l’annonce du jeu à la Gamescom, Mafia: The Old Country veut retourner aux sources. La Sicile des années 1900 où l’on évoluera au sein de la famille Torrisi, on ne pouvait pas faire plus typique comme cadre. Un terreau censé faire de cet épisode une meilleure réussite que ne le fut Mafia III, et si l’on se fie aux images de ce premier vrai trailer de gameplay, ça sent plutôt bon.

Alors bien sûr, il est trop tôt pour dessiner précisément les contours du jeu, mais l’ambiance fonctionne totalement. On le doit notamment à une technique qui semble de haut niveau. C’est très beau, la qualité de l’éclairage est bluffante, et les paysages siciliens nous donnent déjà envie d’y être.

On retrouve donc Enzo Favara, le protagoniste de cet épisode au départ à peine recruté par la famille Torrisi, dont le chef peut être aperçu par par moments. Mais là où le trailer mise, c’est sur les différentes situations de jeu que l’on pourra rencontrer.

L’infiltration, d’abord, permet des possibilités de diversion et des lancers de poignard. Idem au sujet des gunfights, où on peut se servir d’éléments du décor pour reprendre l’avantage. Aussi, on assiste à un combat en corps-à-corps de type duel en 1 contre 1.

Une aventure plus linéaire proposée à un prix plus abordable

On apprend de la bouche d’Alex Cox, directeur associé chez Hangar 13, que ces combats sont tirés de tradition siciliennes et arriveront à des points clés de l’histoire. Enfin, et bien évidemment, on assiste à un peu de conduite, que ce soit à cheval ou en voiture.

Tous les ingrédients de la licence sont là et semblent plutôt bien marcher. On garde quelques réserves quand même sur le pilotage de véhicules, historiquement loin d’être le point fort de la série, et qui donne un peu le mal de mer dans la séquence dévoilée, à cause de la caméra.

Prenons tout de même le temps de signaler le tarif auquel est vendu le jeu. Vendu 49,99€ pour l’édition Standard, et à 59,99€ dans une version Deluxe remplie de vêtements et de skins d’armes, on est loin des 80 et 70 habituels.

Une des raisons à cela est la volonté de fournir une expérience linéaire, qui ne demande pas un investissement à outrance. On n’est donc plus près du modèle d’un Mafia premier du nom que de celui du troisième épisode. Une bonne nouvelle pour le portefeuille, surtout si la qualité que l’on peut apercevoir ici est représentative de l’expérience complète, mais aussi pour le backlog.

Et donc, pour ce qui est de la date de sortie, Mafia: The Old Country arrivera bien le 8 août sur PC, PS5 et Xbox Series.