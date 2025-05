GTA VI : Rockstar Games réagit et tient à rassurer face aux doutes concernant le rendu graphique du dernier trailer

Trop beau pour être vrai ?

L’attente est énorme et les images sont rares, c’est une journée normale pour un jeu Rockstar. Nous nous sommes prêtés au jeu de l’analyse afin de vous livrer les détails et les éventuels pistes de gameplay, de fonctionnalités, et tout autre enseignement ou hypothèse que l’on pourrait retirer des 2 minutes 46 du Trailer 2.

Mais la toile s’est surtout enflammée sur l’aspect purement technique de la vidéo. Surtout depuis Red Dead Redemption 2 (donc pas historiquement non plus), Rockstar s’est forgé la réputation d’être un mastodonte visuel sur console. Eclairage, motion capture, détails des tissus, matières et autres textures, le studio entretient malgré lui le flou entre cinématiques in-game et phases de gameplay.

Tandis qu’une partie du public a savouré jusqu’à la larme à l’œil le rendu que semble afficher GTA VI, une autre a préféré être prudente, voire nié les conditions dans lesquelles le trailer a été diffusé. Le principal point de clivage concernait le support. Il était annoncé que les images ont été capturées sur PlayStation 5 Standard, or beaucoup sont restés dubitatifs, invoquant davantage une PS5 Pro.

Idem concernant la nature des séquences. Là encore, une bonne partie du public (et nous-mêmes, on l’avoue bien volontiers) pensait avoir affaire à un trailer en très grande majorité cinématographique. À l’inverse, du gameplay était clairement visible pour beaucoup; à de nombreuses reprises.

Face aux incertitudes, Rockstar Games a donc confirmé sur les réseaux que non seulement les images sont bel et bien tirées d’une PS5 Standard, mais en plus le trailer est composé équitablement de séquences de gameplay et de cinématiques. On pense à la séance de musculation où a la course-poursuite en jet-ski, par exemple, qui pourraient constituer des phases de jeu. La physique du liquide de la bière, le reflet d’un écran de télé sur un bout de table basse, ou encore la moindre gouttelette de transpiration, rien n’a subi quelconque subterfuge.

On pourrait même aller plus loin et mentionner que les courts teasers du site officiel tournaient en 60 fps. De là à dire que le jeu entier fera de même, nous ne mettrons pas notre main à couper, mais qui sait, au moins sur PS5 Pro ?

Voilà donc qui devrait rassurer les indécis, ou bien au contraire renfermer dans leur incrédulité celles et ceux qui attendront d’avoir la manette en main pour juger. On pourrait aussi se demander si tant de détails et un tel gap technique aussi agréable à l’œil soit-il est une bonne chose pour l’industrie, mais ceci est une autre histoire…