Un mois et demi avant sa sortie, Death Stranding 2 On the Beach vient de passer gold

Rendez-vous sur la Grève

Décidément, Kojima Productions a décidé de mettre le paquet dans sa com’ en deux-trois jours. Des retours d’une des plus grosses previews de l’histoire avec 30h de jeu pour les personnes présentes sur place, l’annonce d’une manette spéciale et diverses prises de paroles récentes d’Hideo Kojima, on sent que Death Stranding 2 veut commencer à prendre de la place.

Et justement, alors que la sortie n’est que dans un mois et demi, le réalisateur japonais nous informe sur les réseaux que le jeu vient de passer gold. Autrement dit, aucun retard ne devrait être prévu et l’équipe a tout son temps pour peaufiner tous les petits bugs possibles pour un éventuel patch day one.

Sur la publication, on peut évidemment voir toute l’équipe heureuse de célébrer cette étape symbolique, mais aussi Kojima en train de terminer un daruma aux couleurs du jeu, afin que la chance soit portée par son futur bébé.

Death Stranding 2 On the Beach arrivera le 26 juin sur PS5, et le 24 juin en accès anticipé pour les joueuses et joueurs en possession de la Digital Deluxe Edition.