Ecco the Dolphin : Le célèbre mammifère marin va resurgir des flots avec deux remasters et un titre inédit

Déluge de (bons ?) souvenirs

Au cours d’une interview donnée dans le Xbox Wire, dans le cadre du mois du patrimoine des Américains d’origine asiatique et des îles du Pacifique, Ed Annunziata a lâché une petite info concernant Ecco the Dolphin. En janvier, nous savions déjà que SEGA enregistrait à nouveau la marque et désormais son avenir se précise quelque peu.

Le créateur du dauphin le plus connu du jeu vidéo, et après avoir partagé son amour pour la nature et les écosystèmes sous-marins, nous annonce en effet que Ecco the Dolphin et Ecco the Dolphin: Tides of Time (ou Les Marées du temps chez nous) vont faire l’objet d’un remaster, concocté par toute l’équipe de développement originelle. Il s’agit tout simplement des deux premiers opus notamment sortis sur Master System et Mega Drive.

Une nouvelle qui souffle le chaud et le froid puisque même s’il évoque des souvenirs forts aux plus expérimentés d’entre nous, ce n’est pas uniquement pour de bonnes raisons. Réputés pour être difficiles, il va falloir faire fort pour que l’on ressente le moins possible le poids des années en lançant les deux jeux.

Notons qu’il existe d’autres jeux Ecco, et notamment l’épisode Defender of the Future, sorti en 2000 et tout en 3D, mais il n’est pas concerné par un retour. En revanche, un tout nouvel épisode est prévu par Ed Annunziata et son équipe, ce qui reste la nouvelle la plus excitante. Un site internet avec un décompte nous emmenant au 25 avril 2026 a d’ailleurs démarré. Patience, donc, avant d’en savoir plus sur ce triple projet.