À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu

Mais sans doute pas de nouvelles cette année

À l’heure où Ubisoft restructure ses pipelines de production avec ses licences les plus lucratives et les plus connues, il va sans dire que revoir d’autres visages connus du catalogue de la boîte française, mais laissés de côté depuis longtemps, peut faire du bien.

Depuis octobre 2024, on sait que Rayman est justement concerné par un retour. Et dans le cadre de l’événement de fans Rayman Alive, Loïc Gounon, Brand Producer pour Rayman, a pris la parole lors d’une vidéo publiée ensuite sur les réseaux. Et il nous confirme que « les studios de Milan et de Montpellier travaillent tous les deux sur le futur de la licence« .

Le premier écho en octobre 2024 fut celui d’un remake de Rayman, tandis que des offres d’emploi en mai dernier parlaient d’un « prestigieux titre AAA dans l’univers pour la marque Rayman ». Hélas, pas plus d’informations ne seront lâchées par Gounon. Il précise même qu’il ne faut pas espérer en avoir de sitôt, bien que « Rayman soit entre de bonnes mains ».

Pour que les fans se consolent, il déclare tout de même que, dans le cadre des 30 ans de la licence, plein de surprises comme des anecdotes, coulisses, concept arts et interviews de développeurs arriveront petit à petit. Wait and see donc.