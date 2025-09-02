À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Fauchinou

Rédigé par

0

Ce n’est pas vraiment un secret, Rayman prépare son retour, plus de dix ans après Rayman Legends (si on ne compte pas quelques apparitions du héros ici et là). Et alors que l’on fête officiellement depuis le 1er septembre les 30 ans du blondinet, une prise de parole officielle a été faite, confirmant que le futur de la licence repose entre les mains d’Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Rayman
Rayman
pc
ps vita
3ds
ps3
psp
ds
gameboyadvance
gameboy color
gameboy
playstation one

Date de sortie : 15/12/1995

Toute la saga Life is Strange va ressortir dans une compilation sur PS5

En savoir plus

Sur le même thème

Origin Story #9 : Rayman, une grande icone de l’ère PlayStation !

Image d\'illustration pour l\'article : Origin Story #9 : Rayman, une grande icone de l’ère PlayStation !

Le prototype de Rayman sur Super Nintendo est disponible !

snes
Image d\'illustration pour l\'article : Le prototype de Rayman sur Super Nintendo est disponible !

Rayman et Just Dance apportent un vent de fraîcheur dans le Uno

pc
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Rayman et Just Dance apportent un vent de fraîcheur dans le Uno

Un remake de Dragon Quest VII pourrait être en développement chez Square Enix

ios
android
3ds
Image d\'illustration pour l\'article : Un remake de Dragon Quest VII pourrait être en développement chez Square Enix
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu
pc
ps vita
3ds
ps3
psp
ds
gameboyadvance
gameboy color
gameboy
playstation one
Image d\'illustration pour l\'article : À l’occasion des 30 ans de Rayman, Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier confirment travailler sur le prochain jeu
Kojima Productions va fêter ses 10 ans lors d’un événement spécial le 23 septembre, avec quelques annonces ?
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Kojima Productions va fêter ses 10 ans lors d’un événement spécial le 23 septembre, avec quelques annonces ?
On a testé Of Ash and Steel : Nos impressions sur ce RPG exigeant inspiré des plus grands
pc
Image d\'illustration pour l\'article : On a testé Of Ash and Steel : Nos impressions sur ce RPG exigeant inspiré des plus grands
Avant même la sortie de Trails in the Sky the 1st Chapter, Falcom confirme l’envie d’un remake pour le deuxième épisode
pc
ps5
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Avant même la sortie de Trails in the Sky the 1st Chapter, Falcom confirme l’envie d’un remake pour le deuxième épisode
Yooka-Replaylee cale sa sortie au mois d’octobre et confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yooka-Replaylee cale sa sortie au mois d’octobre et confirme son arrivée sur Nintendo Switch 2
NetEase ferme un autre studio, T-Minus Zero Entertainment, dirigé par un vétéran de BioWare
Image d\'illustration pour l\'article : NetEase ferme un autre studio, T-Minus Zero Entertainment, dirigé par un vétéran de BioWare
Un nouveau State of Play aura lieu le 3 septembre, mais il sera exclusivement consacré à 007: First Light
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau State of Play aura lieu le 3 septembre, mais il sera exclusivement consacré à 007: First Light
Borderlands 4 : Voici la feuille de route sur le contenu qui arrivera après la sortie du jeu
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Borderlands 4 : Voici la feuille de route sur le contenu qui arrivera après la sortie du jeu
Fairgames : Après Jade Raymond, c’est au tour du réalisateur du jeu de quitter le projet et Haven Studios
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Fairgames : Après Jade Raymond, c’est au tour du réalisateur du jeu de quitter le projet et Haven Studios
Le film Mortal Kombat 2 ne sortira pas en octobre, il sera finalement l’un des premiers blockbusters de l’été 2026
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Mortal Kombat 2 ne sortira pas en octobre, il sera finalement l’un des premiers blockbusters de l’été 2026
Team Cherry confirme que Hollow Knight Silksong sera bien vendu à seulement 19,99 €
pc
switch
ps4
xbox one
wiiu
Image d\'illustration pour l\'article : Team Cherry confirme que Hollow Knight Silksong sera bien vendu à seulement 19,99 €
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er septembre (Hollow Knight Silksong, Cronos; The New Dawn…)
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 1er septembre (Hollow Knight Silksong, Cronos; The New Dawn…)
On a joué à Planet of Lana 2: Children of the Leaf à la Gamescom, une suite vraiment plus ambitieuse ?
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : On a joué à Planet of Lana 2: Children of the Leaf à la Gamescom, une suite vraiment plus ambitieuse ?
Débrief’ : Judas, Clair Obscur 2, Honkai Nexus Anima, Death Stranding 3 et Skate
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Débrief’ : Judas, Clair Obscur 2, Honkai Nexus Anima, Death Stranding 3 et Skate
High on Life 2 : On a adoré y jouer longuement pendant la Gamescom, voici nos premiers ressentis sur la suite de l’OVNI de 2022
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : High on Life 2 : On a adoré y jouer longuement pendant la Gamescom, voici nos premiers ressentis sur la suite de l’OVNI de 2022
Deer & Boy : On a testé pour la première fois à la Gamescom ce petit bijou français en compagnie de Jayson Houdet qui nous accorde une interview
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Deer & Boy : On a testé pour la première fois à la Gamescom ce petit bijou français en compagnie de Jayson Houdet qui nous accorde une interview
Road Kings : On a profité de la Gamescom 2025 pour prendre le volant sur cette nouvelle licence
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Road Kings : On a profité de la Gamescom 2025 pour prendre le volant sur cette nouvelle licence
Tout ce qu’il faut savoir sur Lost Soul Aside, le nouveau jeu d’action PS5 et PC
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Tout ce qu’il faut savoir sur Lost Soul Aside, le nouveau jeu d’action PS5 et PC
The Outer Worlds 2 : Un RPG plus vaste, plus profond et plus ambitieux, notre interview avec le studio Obsidian
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Outer Worlds 2 : Un RPG plus vaste, plus profond et plus ambitieux, notre interview avec le studio Obsidian
Fear Effect est de retour, le premier épisode arrive aujourd’hui sur les plateformes modernes
pc
ps5
switch
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Fear Effect est de retour, le premier épisode arrive aujourd’hui sur les plateformes modernes
Bloober Team devrait continuer à développer des jeux d’horreur pour la Nintendo Switch 2
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bloober Team devrait continuer à développer des jeux d’horreur pour la Nintendo Switch 2
Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.0 du jeu (région de Nod-Krai, récompenses anniversaire…)
pc
ps5
xbox series
ios
android
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : Genshin Impact : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 6.0 du jeu (région de Nod-Krai, récompenses anniversaire…)
Atelier Resleriana : Gameplay, anciens héros, nouveautés, les développeurs répondent à nos questions
pc
ps5
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Atelier Resleriana : Gameplay, anciens héros, nouveautés, les développeurs répondent à nos questions
Resident Evil Requiem a aussi une caméra à la troisième personne à cause de Resident Evil 7, décrit comme trop effrayant
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem a aussi une caméra à la troisième personne à cause de Resident Evil 7, décrit comme trop effrayant