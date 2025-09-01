Fairgames : Après Jade Raymond, c’est au tour du réalisateur du jeu de quitter le projet et Haven Studios

Warner Bros Games Montréal gagne un vétéran dans ses rangs

Les membres les plus attentifs du forum Reddit ont remarqué que Daniel Drapeau, qui officiait en tant que réalisateur chez Haven Studios depuis la création de ce dernier en 2021, venait de quitter l’entreprise après y avoir travaillé 4 ans et demi. On remarque sur LinkedIn que l’intéressé a rejoint en août Warner Bros Games Montréal en qualité de directeur créatif sur un projet dont on ne sait encore rien.

Au-delà de voir Warner Bros Games Montréal se renforcer avec un autre vétéran de l’industrie, étant donné que Daniel drapeau est aussi connu comme étant le réalisateur de Shadow of the Tomb Raider, c’est surtout le fait de voir Haven Studios perdre son autre figure phare qui va interroger. Déjà en difficulté suite au départ de Jade Raymond en mai dernier, le studio doit maintenant se reposer sur Leon O’Reilly, co-fondateur, pour assurer l’avenir du projet Fairgames. Du moins, si Sony décide qu’il doit continuer, et à ce stade, rien n’est moins sûr.