007 First Light : Les précommandes sont lancées pour le jeu James Bond et son édition collector, qui n’est pas donnée

Où précommander 007 First Light au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci-dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où 007 First Light est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Pour le moment, on retrouvera surtout 007 First Light en précommande sur Amazon et Micromania, ou les éditions standards et « Spécialiste » sont disponibles au prix de 69,99 € sur toutes les plateformes, même sur Switch 2.

Où précommander l’édition collector de 007 First Light ?

Une édition collector a aussi été révélée il y a quelques jours. Mais attention, celle-ci ne sera pas accessible pour tout le monde, étant donné qu’IO Interactive n’a pas eu peur de l’afficher au prix, tenez-vous bien, de 299,99 €. Autant dire qu’il faut être sacrément fan de James Bond pour se la procurer sans sourciller. Cette édition collector est disponible en précommande chez Micromania et contient :

Le jeu physique

Le contenu de l’édition Deluxe : 24 heures d’accès anticipé 4 skins pour James Bond Un skin d’arme Un pack de skin pour les gadgets de James Bond

Un skin d’arme et un skin de James Bond supplémentaires

Un steelbook avec un magnet

Une réplique d’un pistolet d’or avec des balles et son présentoir, en plus d’un certificat d’authenticité

007 First Light sera disponible à partir du 27 mars 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.