Deathloop nous explique son concept et son gameplay avec une nouvelle vidéo

Deathloop a eu droit à son moment de gloire lors du dernier State of Play afin de nous présenter son joli thème musical, en plus de nous montrer un peu de gameplay en plus. La sortie du titre se rapproche de plus en plus, et au cas où certaines personnes n’auraient pas encore compris ce que le jeu nous réserve, une vidéo vient nous présenter le concept du jeu.

Deathloop, c’est quoi ?

C’est Dinga Bakaba en personne – que nous avions d’ailleurs interviewé lors du dernier AG French Direct en compagnie de Sebastien Mitton – qui se charge de nous expliquer en détail ce que Deathloop nous racontera. Le directeur d’Arkane Lyon nous présente ainsi le concept de boucle temporelle du jeu, avec un personnage principal qui se réveille sur une étrange île et qui doit tuer plusieurs cibles afin d’échapper à ce cycle sans fin.

Vous ne perdrez pas tout lorsque vous recommencerez, puisque votre arsenal sera conservé tout comme vos capacités. Le titre offrira aussi une grande liberté avec de nombreuses approches disponibles pour amener vos cibles à l’endroit et à l’heure précise où vous souhaitez les mettre à terre. Cette quête sera mise à mal par Juliana, qui cherchera aussi à assassiner vos cibles et qui se mettra en travers de votre route plus d’une fois.

Deathloop sera disponible dès le 21 mai sur PC et PS5.