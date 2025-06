Récupérez gratuitement deux jeux sur l’Epic Games Store dont Deathloop, ainsi que Borderlands 2 sur Steam

Les vrais fans ont déjà Borderlands 2 dans leur bibliothèque

La tête d’affiche du duo de jeux offerts cette semaine sur l’Epic Games Store est clairement Deathloop. Par le principe d’une boucle temporelle qu’il faut réussir à déjouer en regroupant des indices à chaque tentative, Arkane Studios nous sert un gameplay délicieux dans un univers à la DA inspirée des années 60 toute aussi savoureuse. On incarne donc Colt qui doit tout faire pour parvenir à briser le cycle infernal dans lequel il est, en tuant des cibles majeures. Mais la contrainte temporelle et le fait qu’il soit pris pour cible par Julianna complique pimente les choses.

L’autre titre proposé gratuitement, Ogu et la Forêt Secrète, baigne dans une ambiance bien plus pipou. Dans ce jeu d’aventure en vue de dessus entre puzzles, exploration et combats, on dirige bébé Ogu dans son périple visant à élucider le mystère d’un monde des plus charmants. Plein de chapeaux à collecter et d’amis à se faire en perspective.

Si l’un, l’autre ou les deux vous intéressent, pensez donc à les récupérer avant le 12 juin à 17h pour les conserver définitivement. Passé ce délai, ce sera Two Point Hospital qui deviendra offert pour une semaine.

Enfin, et du côté de Steam cette fois, Borderlands 2 est proposé gratuitement et à vie si vous le récupérez avant le 8 juin à 19h00. Idéal pour rattraper votre retard sur la licence qui on le rappelle va bientôt voir un quatrième épisode naître.