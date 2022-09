Deathloop est disponible sur Xbox Series X|S, et s’offre une grosse mise à jour

Arrivé sur PlayStation 5 le 14 septembre 2021, Deathloop a plutôt conquis son auditoire. Il faut dire que le jeu de Arkane Studios, à qui l’on doit Dishonored ou encore Prey, ne manque pas de qualités. Et ce n’est pas notre test qui vous dira le contraire.

Dévoilée la semaine dernière, la version Xbox Series X|S est disponible à compter d’aujourd’hui. Et elle ne débarque pas seule, puisqu’est accompagnée par une mise à jour plutôt complète, nommée Goldenloop, entièrement gratuite de surcroît, que le studio nous détaille dans cette petite vidéo.

Options graphiques et contenu supplémentaire

Avec son concept original tourné vers un système de boucle temporelle, Deathloop avait de quoi occuper les joueurs pendant un certain temps. On peut dire que la rejouabilité fait partie intégrante de l’expérience, à la manière d’un Returnal qui, quant à lui, plonge corps et âme dans le genre très en vogue du Rogue Lite. Quoi qu’il en soit, avec son arrivée sur Xbox, le titre de Arkane Studios et Bethesda Softwork s’offre par ailleurs une belle petite mise à jour qui fait notamment gonfler son contenu.

Au programme, plusieurs modes graphiques pour Xbox Series X, mais aussi pour Series S (qu’on a tendance à oublier un peu malheureusement). Du 4K en 60fps avec priorité au rendu ou au framerate, du 1080p tournant à 120fps, et du 4K en 30fps mettant en avant le VRR. Vous avez le choix sur la Series X. Quant à sa petite sœur, elle propose quant à elle du 1080p en 60fps, avec priorité au framerate ou au rendu.

Et comme on vous le disait un peu plus haut, cette mise à jour apporte aussi son lot de contenu. Une nouvelle arme, pour commencer, mais aussi un nouveau pouvoir, de nouvelles améliorations, ou encore des ennemis inédits. Mais le meilleur reste à venir, puisque Goldenloop permet l’arrivée du Cross-Play pour le mode multijoueur. Bref, on peut dire que, sur le papier tout du moins, Arkane Studios ne s’est vraiment pas moqué de nous !

Pour rappel, Deathloop est disponible dès aujourd’hui sur Xbox Series X|S, et s’offre même une disponibilité dans le Xbox Game Pass.