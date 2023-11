Prime Gaming : Voici les jeux qui seront offerts par Amazon en décembre

Il n’y a pas que le Xbox Game Pass et le PlayStation Plus qui permettent de mettre la main sur des jeux en payant un abonnement. Depuis quelques mois, Amazon fait tout pour renforcer sa division Prime Gaming (quitte à fermer d’autres branches), et les jeux inclus avec l’abonnement commencent à être plus récents. Le line up du mois de décembre vient d’être partagé, et Bethesda est encore à l’honneur après avoir proposé GhostWire Tokyo plus tôt dans l’année.