Darksiders 4 s’officialise via un teaser ardent et nous laissera incarner pour la première fois les quatre Cavaliers de l’Apocalypse

Les Cavaliers de l’Apocalypse sur leurs grands chevaux

Que l’attente fut longue depuis 2018 et les aventures de Furie. Certes, il y a bien eu le sympathique spin-off à la Diablo Darksiders Genesis, mais c’est bien ce Darksiders 4 que les fans attendaient. Et c’est donc désormais une réalité que le court teaser d’annonce s’est chargé de matérialiser.

Concrètement, la vidéo ne montre hélas pas grand-chose, ce qui ne l’empêche pas d’être lourde de sens. Car avant de terminer sur cette fabuleuse photo de famille réunissant les quatre Cavaliers de l’Apocalypse Furie, Mort, Guerre et Discorde sur leurs destriers flamboyants, les fans auront reconnu les paroles d’Uriel.

Attention au spoil, mais il s’agit en effet du tout dernier dialogue de Darksiders premier du nom où, après un combat entre Guerre et Uriel, représentante des forces des Cieux, cette dernière déclare comment le Cavalier peut mener seul une guerre contre le Conseil Ardent, les Enfers, et les Cieux. Ce à quoi il répond qu’il ne sera pas seul, avant de voir les autres Cavaliers rappliquer.

Une boucle bouclée tout en symbole, confirmant que Darksiders 4 écrira la suite (et la fin ?) de cette histoire apocalyptique. Et pour ce qui concerne le jeu en tant que tel, on ne sait pas grand-chose si ce n’est quelques fondamentaux. Premièrement, nous sommes toujours sur de l’action aventure, comme les autres opus principaux, avec des combats, de l’exploration et des puzzles à résoudre, toujours sur Terre.

Ensuite, on nous indique que l’on incarnera « l’un des légendaires Cavaliers, chacun disposant d’armes et d’un style de combat uniques ». Pour la toute première fois, nous aurons donc le bonheur d’incarner tout le monde. Maintenant, est-ce que nous les dirigerons à tour de rôle ? Si oui, de manière scriptée ? Ou bien à la pression d’un bouton ? La question mérite d’être éclaircie, car lorsque l’on connait les particularités de chacun, les possibilités de plateforme et d’exploration ne sont clairement pas les mêmes pour tout le monde.

Quoi qu’il en soit, on devra se contenter de cela pour le moment, et nous n’avons plus qu’à attendre de nouvelles informations officielles sur ce Darksiders 4, dont la sortie sur PS5, Xbox Series et PC via Steam s’effectuera à une date encore inconnue.