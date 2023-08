Lara Croft arrive prochainement dans Call of Duty, le pack Tomb Raider sera disponible en septembre

Un design qui fait parler

On sait enfin quand le pack Tomb Raider sera disponible dans les jeux Call of Duty Modern Warfare 2 et Warzone 2.0. Le bundle Tracer Pack: Tomb Raider arrivera donc le 8 septembre dans ces deux titres, et permettra de retrouver plein d’éléments gravitant autour de la saga Tomb Raider, avec des skins de véhicule, un piolet comme arme de corps-à-corps ou encore les pistolets Mach 5.

C’est surtout le skin d’opérateur Lara Croft qui sera le plus prisé ici, sachant que celui-ci est actuellement au coeur de nombreuses discussions.

Time for the ultimate expert in the field and legendary adventurer Lara Croft 🔎💥 @tombraider pic.twitter.com/bvq2P7AXGq — Call of Duty (@CallofDuty) August 28, 2023

Plutôt que de partir sur un skin similaire au look de Lara dans sa dernière trilogie, celle du reboot initiée en 2013, on y voit une Lara quelque peu différente, avec une tenue qui rappelle plutôt celle de la toute première itération de Lara. Pour certains fans, c’est le signe qu’il s’agit là d’un indice autour de la nouvelle apparence de l’héroïne dans le futur jeu de Crystal Dynamics, mais ce serait une drôle de façon de le dévoiler pour la toute première fois.

Pas d’excitation donc, il ne faut pas y voir un indice et il faudra encore se montrer patients avant que le studio dévoile ses plans pour le futur de la licence.