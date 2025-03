Crystal Dynamics (Tomb Raider) licencie une partie de ses effectifs malgré tous ses projets en cours

Le prochain Tomb Raider reste une énigme pour le moment, puisque Crystal Dynamics n’est pas encore prêt à nous révéler quoi que ce soit. Et à la vue de l’actualité du jour, on pense que ce silence va encore durer un moment. Tout ne se passe pas forcément bien au sein du studio possédé par Embracer Group (qui est le dénominateur commun de beaucoup d’affaires du genre). Dans un message posté sur les réseaux sociaux, on apprend que plusieurs employés viennent d’être mis à la porte, alors que le studio a pourtant beaucoup de projets sur les bras.