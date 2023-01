PowerWash Simulator : Après Tomb Raider, place à la collaboration avec Final Fantasy VII

Succès surprise de l’année passée, PowerWash Simulator bénéficie aujourd’hui d’une forte communauté qui se délecte de voir que le jeu a droit à du contenu gratuit qui vient enrichir l’expérience Surtout quand ce même contenu est l’occasion pour Square Enix et FuturLab de multiplier les crossovers, en commençant par le Manoir Croft de Tomb Raider, qu’il est désormais possible de nettoyer de fond en comble dans le jeu. Une autre collaboration vient tout juste d’être annoncée, cette fois-ci avec une licence qui appartient encore à Square Enix, à savoir Final Fantasy VII.

Il est temps de nettoyer Midgar, et il y a du boulot

Le timing de cette annonce ne doit rien au hasard puisque Final Fantasy VII fête aujourd’hui son 26ème anniversaire. Square Enix a même décidé d’enregistrer le 31 janvier comme étant le Final Fantasy VII Day au Japon, c’est dire à quel point c’était le moment idéal pour FuturLab de révéler le contenu de son prochain DLC gratuit.

Vous pourrez donc bientôt vous amuser à arpenter Midgar en troquant l’Epée broyeuse pour un bon vieux kit de nettoyage. Ce Midgar Special Pack vous permettra de vous rendre au bar 7th Heaven pour nettoyer les dégâts derrières les réunions d’Avalanche, mais aussi de passer un coup de karcher sur la moto de Cloud ou dans d’autres lieux iconiques de la ville. Aucune date n’a été annoncée pour le moment concernant l’arrivée de ce DLC.

PowerWash Simulator est déjà disponible sur PC, Xbox Series et Xbox One, avec également des versions Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 qui viennent tout juste de sortir.