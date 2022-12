Tomb Raider : Amazon Games va publier le prochain jeu de la série développé par Crystal Dynamics

Puisque Crystal Dynamics a été vendu à Embracer Group par Square Enix, les jeux du studio se retrouvent orphelins d’un éditeur qui serait en charge de les distribuer à travers le monde. Embracer a beau être un colosse, il n’agit pas en tant qu’éditeur lui-même et passe par certaines de ces sociétés pour effectuer ce travail, à l’image de THQ Nordic ou de Deep Silver. Choix surprenant s’il en est, le mastodonte a décidé que le prochain Tomb Raider sur lequel planche Crystal Dynamics n’irait pas entre les mains d’un éditeur en interne. C’est Amazon Games qui va se charger de cette tâche.

Une alliance inattendue

Comme le relaye Game Informer, on apprend aujourd’hui la collaboration entre Crystal Dynamics (et donc Embracer) avec Amazon Games Studios pour publier le prochain Tomb Raider développé sur l’Unreal Engine 5. Le studio adresse d’ailleurs un mot sur ce nouvel épisode qui est encore au stade préliminaire de son développement :

« Il comprend tous les éléments qui ont fait de Tomb Raider l’une des franchises les plus appréciées du jeu vidéo, donnant aux joueurs le contrôle d’une héroïne confiante et multidimensionnel qu’est Lara Croft dans un environnement qui encourage l’exploration et la recherche créative, avec des énigmes hallucinantes à résoudre, et un grande variété d’ennemis à affronter et à vaincre. »

Difficile de savoir le pourquoi de cette alliance, même si on imagine que c’est une histoire de gros sous. De plus, Amazon Games a prouvé sa capacité à effectuer de grosses campagnes marketing autour de ses jeux comme avec New World, ce qui a même poussé Bandai Namco à coopérer avec le géant de la vente pour publier Blue Protocol en Occident. On est ici très loin des moyens de communication de THQ Nordic ou autre, et il fallait peut-être bien ça pour le retour de Tomb Raider.