Tomb Raider : Lara pourrait être à la tête d’une équipe dans le prochain jeu

Si le futur de Tomb Raider au cinéma est pour l’instant compromis, un nouveau jeu est bel et bien en préparation chez Crystal Dynamics, qui est récemment passé sous la houlette d’Embracer Group. Ce prochain épisode devrait être bien différent des derniers en date, puisque la trilogie sur les « débuts » de Lara Croft (suite au reboot) est désormais terminée, ce qui veut dire que l’on aura désormais droit à une héroïne bien plus expérimentée. Et c’est ce que semble confirmer les premiers échos autour du scénario de ce nouvel opus, qui ont fuité et qui ont été partagés par Sacred Symbols et VGC.

Lara prend du galon

Un script à destination des acteurs et actrices auditionnant pour ce nouvel épisode de Tomb Raider a été révélé par inadvertance, et celui-ci nous apprend des détails croustillants sur la prochaine aventure de Lara. Il faut évidemment prendre ces informations avec des pincettes, étant donné la nature du script, qui peut être amené à changer considérablement au fur et à mesure que le projet avance.

Mais on apprend tout de même que cet épisode répond au nom de code « Project Jawbreaker ». L’équipe serait à la recherche d’une actrice britannique dans la trentaine pour incarner Lara Croft, ayant un profil similaire aux actrices Emily Blunt et Rosamund Pike. Sur les notes concernant ce casting, on y voit aussi la mention d’une romance avec un autre personnage féminin.

Lara est décrit comme étant au sommet de son art, bien plus expérimentée que par le passé, et qui ne se laisse plus distraire par son héritage familial et son passé. Elle est désormais bien connue des tabloïds, et possède une carrière bien établie.

Tomb Raiders, rassemblement

Le jeu se déroulerait bien dans le présent, pendant que le monde est « secoué par un mystérieux cataclysme ». Pour y faire face, Lara aura besoin d’aide. Le script fait mention d’un « problème trop gros pour être résolu en solo » :

« Dans cette nouvelle aventure, Lara va rencontrer un défi qu’elle ne pourra relever qu’avec une équipe à ses côtés. La collaboration lui est étrangère : elle a toujours réussi seule, donc dans cette situation, elle est comme un poisson hors de l’eau. »

Le script fait même mention d’une nouvelle génération de « tomb raiders », ce qui peut vouloir dire que Lara va s’associer à d’autres aventuriers qu’elle va peut-être devoir former. Autrement dit, l’aventure sera cette fois-ci moins solitaire. De quoi espérer plusieurs personnages jouables ?