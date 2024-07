Le chapitre Tomb Raider est disponible dès maintenant dans Dead by Daylight tandis que le mode 2v8 se prépare

Lara vient donner des cours de survie

L’annonce du crossover avait de quoi étonner, et c’est maintenant une réalité. Le chapitre Tomb Raider est désormais disponible dès maintenant dans Dead by Daylight, avec une Lara Croft qui vient donner un coup de main aux autres survivants. Elle a droit à ses propres capacités inédites qui sont Finesse, Endurcie et Spécialiste, ce qui l’aidera à survivre malgré l’absence de son arsenal habituel.

À deux, la chasse est plus folle

Mais la grosse nouveauté que la communauté du jeu attend, c’est l’intégration du mode 2v8. Les tueurs ne chasseront plus en solo ici mais en duo, contre des survivants plus nombreux qui devront faire en sorte de bien se coordonner. De quoi rendre toutes les parties beaucoup plus dynamiques mais aussi plus confuses, avec deux fois plus de danger.

Pour l’occasion, 5 cartes classiques ont été agrandies et les générateurs sont bien entendu doublés pour faire face au plus grand nombre de survivants (il faudra en réparer 8 sur 13). Les compétences des survivants sont remplacées par des classes pour faciliter le travail d’équipe et la répartition des tâches, tandis que les tueurs auront d’autres pouvoirs et devront eux aussi apprendre à travailler en coopération pour venir à bout des autres. Ce mode 2v8 sera disponible du 25 juillet 8 août.

Enfin, parmi les autres nouveautés, on notera la mise en place de la progression multiplateforme le 22 juillet. Mieux vaut tard que jamais. Cette fonctionnalité été demandée depuis un moment par la communauté, et va vous permettre de retrouver votre avancée sur n’importe quelle plateforme en vous connectant à un compte Behaviour.