Tomb Raider : Crystal Dynamics annonce travailler sur un nouvel épisode avec l’Unreal Engine 5

Aujourd’hui avait lieu la conférence Unreal Engine 5 organisée par Epic Games, afin de présenter un peu mieux son nouveau moteur. Après avoir déclaré que l’Unreal Engine 5 était désormais disponible pour tout le monde, puis avoir rappelé la liste des partenaires d’Epic Games comme CD Projekt et son prochain jeu The Witcher ou encore The Coalition (Gears of War), c’était au tour de Crystal Dynamics de faire une dernière annonce, et pas des moindres, puisqu’elle concerne la saga Tomb Raider.

Crystal Dynamics is incredibly excited about the future of Unreal and how it will help us take our storytelling to the next level. That's why we're proud to announce that our next #tombraider game is being built on Unreal Engine 5! pic.twitter.com/UFMiWzJAZc

— Tomb Raider (@tombraider) April 5, 2022