Les codes cadeaux actifs dans Aniimo

Voici les codes actuellement fonctionnels. Attention, ils sont sensibles à la casse : mieux vaut les copier-coller que les retaper.

Article mis à jour le 18 septembre 2026.

aniimolaunch2026 : Scintille x50, Fleur de croissance x5, Aniipod Pro x5

: Scintille x50, Fleur de croissance x5, Aniipod Pro x5 aniimowelcome : Scintille x50, Fleur de croissance x5, Aniipod Pro x5

: Scintille x50, Fleur de croissance x5, Aniipod Pro x5 ANIIMOGIFT : Scintille x10, Crédits x20 000, Fleur de croissance x10, Aniipod Pro x5

: Scintille x10, Crédits x20 000, Fleur de croissance x10, Aniipod Pro x5 Aniimo2026 : Scintille x20

: Scintille x20 aniimoopenworld : Crédits x10 000, Aniipod x5

: Crédits x10 000, Aniipod x5 anyoneaniimo : Crédits x10 000, Aniipod x5

: Crédits x10 000, Aniipod x5 twinewithaniimo : Crédits x10 000, Aniipod x5

: Crédits x10 000, Aniipod x5 aniimoparty (ne semble plus fonctionner) : Crédits x10 000, Aniipod x5

Aucun code n’est encore arrivé à expiration à ce jour. Cette section sera mise à jour dès que le studio en communiquera de nouveaux, ou qu’un code existant cessera de fonctionner (vous pouvez aussi interagir en commentaire).

Comment entrer un code cadeau dans Aniimo

La manipulation est identique sur PC, consoles et mobiles, seule la touche d’ouverture du menu change.

Ouvrez le menu principal avec la touche Échap sur PC, ou le bouton correspondant sur manette

Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage pour accéder aux paramètres

Rendez-vous dans l’onglet Compte

Sélectionnez l’option d’échange de code cadeau

Collez votre code dans le champ prévu, puis validez

Les récompenses n’atterrissent pas directement dans votre inventaire : elles vous sont envoyées par la boîte aux lettres en jeu, qu’il faut ensuite ouvrir pour les réclamer. Pensez donc à aller dans le menu de la messagerie.

Mon code ne fonctionne pas, que faire ?

Trois causes reviennent systématiquement souvent :

La casse : Les codes distinguent majuscules et minuscules. ANIIMOGIFT et aniimogift ne sont pas équivalents. Copiez-collez plutôt que de retaper.

: Les codes distinguent majuscules et minuscules. ANIIMOGIFT et aniimogift ne sont pas équivalents. Copiez-collez plutôt que de retaper. La boîte aux lettres n’est pas débloquée : C’est le cas le plus fréquent en début de partie. Vous pouvez entrer un code très tôt, mais tant que la messagerie n’est pas disponible, vous n’avez aucun moyen de récupérer la récompense. Rassurez-vous, la boîte aux lettres se débloquent après quelques minutes de jeu

C’est le cas le plus fréquent en début de partie. Vous pouvez entrer un code très tôt, mais tant que la messagerie n’est pas disponible, vous n’avez aucun moyen de récupérer la récompense. Rassurez-vous, la boîte aux lettres se débloquent après quelques minutes de jeu Le code a expiré : Ces coupons ont une durée de vie limitée, souvent quelques semaines (parfois quelques jours). Un code diffusé lors d’un livestream ou d’un événement ponctuel disparaît généralement vite.

Où trouver les prochains codes cadeau Aniimo ?

Les cadeaux arrivent directement en messagerie // Source : ActuGaming

Les cadeaux arrivent directement en messagerieLes codes sont annoncés sur les réseaux officiels du jeu, principalement le compte X d’Aniimo, le serveur Discord officiel et le centre d’actualités en jeu. Les livestreams sont historiquement les moments les plus propices à leur distribution donc pensez à checker cet article ou les réseaux du développeur à l’approche d’une nouvelle mise à jour. Le plus simple reste de garder cette page en favori : elle est mise à jour à chaque nouveau code confirmé.

Codes cadeaux et codes d’escouade : ne pas confondre

Notez aussi rapidement qu’il ne faut pas confondre Codes Cadeaux et Codes d’Escouade. Les premiers sont des bonus en cadeau, qui peuvent être donnés pendant toute la durée du jeu, alors que les codes d’escouade relèvent de l’événement web Aniimo Together. Ces derniers ne donnent aucune récompense directe et ils servent uniquement à rejoindre l’escouade d’un autre joueur sur pendant l’événement (limité d’ailleurs au lancement).

Pour plus d’astuces, consultez notre guide complet d’Aniimo qui vous donne des indications sur la map interactive ou encore ce qu’est un Aniimo Prismana.