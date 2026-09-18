Like or Die : Tout savoir sur le nouveau FPS de NCSoft (gameplay, construction, Nexus…)

Le ZEvent du futur ?

Like of Die semble faire partie de cette nouvelle vague de FPS multijoueur dans la lignée d’un The Finals. Sans faire de comparaison trop hâtive entre les deux, le jeu d’Embark Studios est le premier qui nous vient à l’esprit en regardant le trailer d’annonce. Pour expliquer simplement le principe, sachez qu’une partie rassemble 16 joueurs répartis dans quatre équipes de quatre. Tous participent à une émission diffusée sur « Quaya Stream », une immense plateforme de streaming cosmique sur laquelle les Terriens tentent de devenir de véritables célébrités intergalactiques. Le terrain présenté jusqu’à présent s’inspire d’ailleurs d’une version alternative de Séoul retravaillée par la plateforme afin d’en faire une gigantesque arène.

Cette thématique du streaming n’a pas uniquement été choisie pour donner une identité visuelle au jeu. Lors de notre entretien avec l’équipe de développement, celle-ci nous a expliqué que l’idée était notamment née de l’importance prise par cette culture en Corée du Sud. Le streaming occupe une place importante dans le quotidien des développeurs et les streamers sont également devenus des personnages récurrents dans les webtoons et les séries coréennes. L’équipe s’est alors demandé pourquoi relativement peu de jeux vidéo utilisaient directement cet univers comme fondement de leur concept.

Le FPS est toutefois venu en premier. Les développeurs cherchaient ensuite un moyen de différencier leur shooter dans un genre particulièrement encombré. Cette association permet également à NC de justifier certains éléments liés au modèle live service étant donné que les joueurs sont observés par différents sponsors qui peuvent proposer des objectifs et des récompenses. Ils devraient ainsi prendre une place importante au fil des saisons. Le titre tournera sous Unreal Engine 5, mais il est impossible actuellement d’évaluer l’aspect technique avec simplement quelques images issues du trailer.

Détruire les Nexus et reconstruire le champ de bataille

Son principal mode de jeu porte pour le moment le nom de Nexus Survival. Chaque équipe possède un Nexus servant notamment de point de réapparition. Tant que celui-ci reste intact, mourir n’est donc pas définitif. Une fois le Nexus détruit, en revanche, les membres de l’équipe concernée perdent cette possibilité et doivent survivre avec leur dernière vie. L’objectif consiste naturellement à protéger sa propre base tout en détruisant celles des trois équipes adverses jusqu’à devenir le dernier groupe encore debout.

La formule ne devrait cependant pas simplement consister à camper autour de son Nexus. Des générateurs de ressources sont dispersés sur la carte et celles-ci peuvent être dépensées dans une boutique afin d’obtenir de nouvelles armes, différents gadgets, mais aussi les fameux blocs qui représentent la principale singularité du gameplay. Des largages et « Lucky Blocks » apparaissent également pendant les parties avec des récompenses de raretés variables. NC travaille en parallèle sur un système de sponsors capable de modifier certains paramètres d’une session et d’apporter des éléments plus fantaisistes au milieu d’un arsenal inspiré d’armes réelles.

Ces blocs sont déployés grâce au Block Gun (ou pistolet à blocs). Plutôt que de reprendre un système de construction composé de murs, d’escaliers ou de structures prédéfinies, les développeurs veulent nous donner une unité extrêmement simple que l’on peut utiliser comme bon nous semble. Il devient ainsi possible d’empiler des cubes pour prendre de la hauteur, créer un pont en plein air, ouvrir une nouvelle voie vers une position ennemie ou construire une super protection autour de son Nexus. NC préfère ainsi parler de transformation du terrain plutôt que de construction traditionnelle à la Fortnite.

Notre entretien a permis d’obtenir quelques précisions supplémentaires sur cette mécanique. À l’heure actuelle, les blocs placés ne possèdent pas de durée de vie prédéfinie : tant qu’ils ne sont pas détruits, ils restent présents sur le champ de bataille. Une même zone peut donc présenter un visage sensiblement différent entre le début et la fin d’une partie et être progressivement recouverte de protections, de passerelles et de chemins créés par les joueurs.

Reste alors une question importante pour un FPS qui souhaite conserver des affrontements rapides : comment empêcher cette construction de casser le rythme des combats ? Selon les développeurs, le changement entre l’arme classique et le Block Gun s’effectue rapidement à l’aide d’une commande dédiée. L’équilibrage reste en cours, notamment concernant la vitesse exacte de cette transition, mais l’objectif est qu’un joueur expérimenté puisse réagir à des tirs en sortant presque immédiatement son outil pour placer un bloc et se protéger. L’équipe nous expliquait ainsi vouloir permettre aux joueurs de combattre et de construire presque simultanément.

Une liberté importante laissée aux quatre membres de l’équipe

Cette souplesse se retrouve aussi dans la composition des groupes. Like or Die ne cherche pas à imposer des rôles prédéfinis et aucun joueur ne semble destiné exclusivement à l’attaque, au soutien ou à la construction. Lorsque nous avons interrogé l’équipe sur ce sujet, celle-ci nous a confirmé vouloir laisser autant de liberté que possible aux joueurs.

Une équipe bien organisée pourrait donc décider qu’un de ses membres se concentre principalement sur la récupération des ressources et la construction pendant que les autres mettent la pression sur un Nexus adverse. Mais cette répartition résulterait de la stratégie établit par un groupe et non d’une limitation imposée par le jeu. Une bonne nouvelle pour les joueurs solos même si l’on imagine que la capacité d’adaptions de chacun sera bien éprouvé.

De plus, les armes ne sont pas attachées à des personnages particuliers et les joueurs pourront développer progressivement leur équipement entre la configuration effectuée avant la partie et les achats réalisés directement pendant celle-ci. Cette approche doit permettre des stratégies assez différentes. Une équipe confiante dans ses capacités de tir peut, par exemple, tenter une attaque très agressive dès le début avec son équipement initial pour essayer d’éliminer rapidement un Nexus.

Des personnes moins à l’aise dans les affrontements directs peuvent au contraire récupérer des ressources plus éloignées des zones les plus disputées afin d’acheter de meilleurs blocs et de renforcer leur base. NC vise des parties d’un peu plus de dix minutes en moyenne, même si une confrontation particulièrement agressive pourrait se terminer aux alentours des cinq minutes. Un mécanisme réduisant progressivement la zone jouable est également prévu comme solution de dernier recours lorsqu’un affrontement s’éternise.

NC semble enfin avoir des ambitions compétitives pour son shooter. Des modes classés sont déjà envisagés et, lorsque nous avons directement interrogé les développeurs sur une éventuelle scène esport, ces derniers nous ont expliqué préparer l’infrastructure technique nécessaire. Ils restent cependant prudents sur ce point : l’équipe ne souhaite pas imposer artificiellement Like or Die comme un jeu esport et estime qu’une véritable scène compétitive ne pourra se développer que si le titre rencontre d’abord son public et rassemble une communauté suffisamment importante.

Il est encore trop tôt pour se faire un premier avis sur ce nouveau FPS bien qu’il enchaîne les petites originalités lui permettant de se démarquer malgré une concurrence très rude. Son système de cube sera sans déterminant tant il paraît moins compliqué à appréhender qu’un Fortnite. En attendant de pouvoir poser les mains dessus, sachez que Like or Die vise actuellement le PC et les consoles, sans évoquer quelles machines seront concernées. Le titre devrait se lancer en 2027, sans plus de précisions.