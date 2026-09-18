Chez Take-Two, le marché PC devient de plus en plus important, rendant un portage de GTA 6 évident

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GTA 6 n’a pas besoin de sortir sur une plateforme spécifique pour faire un carton, c’est pourquoi il peut se passer dans un premier temps du PC. Comme les autres productions Rockstar, le jeu sortira d’abord sur consoles, et si le studio n’a encore rien confirmé pour le PC, on suppose qu’un portage finira par pointer le bout de son nez. C’est encore plus évident après les dernières déclarations de Strauss Zelnick, rapportées par GamesRadar suite à une question d’investisseur.

GTA 6 // Source : Rockstar

Le marché PC devient indispensable partout

L’investisseur a demandé si les ruptures de stock de PS5 Pro aux États-Unis en ce moment changent quelque chose dans la manière d’aborder le marché PC. Zelnick a alors répondu vaguement en précisant tout de même que le marché PC était de plus en plus essentiel pour Take-Two :

« La stratégie de l’entreprise consiste, de manière générale, à lancer des titres sur toutes les plateformes disposant d’une audience significative. Mais ce n’est pas toujours le cas et, évidemment, si certaines plateformes cessaient d’être viables, nous pourrions modifier cette stratégie. Je tiens également à souligner que la plateforme PC prend une importance croissante pour notre entreprise au fil du temps. »

La question n’est donc pas de savoir si GTA 6 aura droit à un portage PC, mais quand celui-ci sera disponible. Avec des consoles qui coûtent de plus en plus cher, le PC arrive à gagner du terrain même si ce marché est le premier impacté par la crise de la RAM causée par l’IA.

On le remarque partout, même dans des pays qui n’étaient auparavant pas friands de cette plateforme, à l’image du Japon. Serkan Toto, analyste du marché japonais, déclare chez The Game Business que ce marché représente désormais 12,5 % des parts du business là-bas, alors qu’il n’en comptait que 5 % avant la pandémie en 2019. Une augmentation qui n’est certes pas spectaculaire, mais significative, surtout grâce à des éditeurs comme Capcom et SEGA qui investissent sur ce secteur. La rupture des stocks des consoles durant la pandémie a joué un rôle là-dedans, et on en revient ici à la question de l’investisseur pour Take-Two.

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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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