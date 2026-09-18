Chez Take-Two, le marché PC devient de plus en plus important, rendant un portage de GTA 6 évident

Le marché PC devient indispensable partout

L’investisseur a demandé si les ruptures de stock de PS5 Pro aux États-Unis en ce moment changent quelque chose dans la manière d’aborder le marché PC. Zelnick a alors répondu vaguement en précisant tout de même que le marché PC était de plus en plus essentiel pour Take-Two :

« La stratégie de l’entreprise consiste, de manière générale, à lancer des titres sur toutes les plateformes disposant d’une audience significative. Mais ce n’est pas toujours le cas et, évidemment, si certaines plateformes cessaient d’être viables, nous pourrions modifier cette stratégie. Je tiens également à souligner que la plateforme PC prend une importance croissante pour notre entreprise au fil du temps. »

La question n’est donc pas de savoir si GTA 6 aura droit à un portage PC, mais quand celui-ci sera disponible. Avec des consoles qui coûtent de plus en plus cher, le PC arrive à gagner du terrain même si ce marché est le premier impacté par la crise de la RAM causée par l’IA.

On le remarque partout, même dans des pays qui n’étaient auparavant pas friands de cette plateforme, à l’image du Japon. Serkan Toto, analyste du marché japonais, déclare chez The Game Business que ce marché représente désormais 12,5 % des parts du business là-bas, alors qu’il n’en comptait que 5 % avant la pandémie en 2019. Une augmentation qui n’est certes pas spectaculaire, mais significative, surtout grâce à des éditeurs comme Capcom et SEGA qui investissent sur ce secteur. La rupture des stocks des consoles durant la pandémie a joué un rôle là-dedans, et on en revient ici à la question de l’investisseur pour Take-Two.