iPhone 16 Pro Max pour jouer : vaut-il encore le coup en 2026 ?

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Le jeu mobile a beaucoup changé ces dernières années, au point que certains éditeurs proposent désormais de véritables jeux AAA adaptés aux iPhone les plus puissants. Le problème reste le prix car accéder à un modèle Pro Max récent représente toujours un certain coût pour la plupart des gens. Deux ans après sa sortie, le 16 Pro Max conserve pourtant de solides arguments pour le jeu vidéo sur smartphone, ce qui rend la piste du reconditionné intéressante. Néanmoins, avant de se laisser séduire par sa fiche technique, il est nécessaire de s’attarder sur plusieurs paramètres comme les performances soutenues, la chauffe ou encore l’état de la batterie.

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iPhone 16 Pro // Source : Apple

Une puissance qui reste largement suffisante pour le gaming mobile

Commercialisé en 2024, le 16 Pro Max repose sur la puce A18 Pro, composée d’un CPU à six cœurs et d’un GPU à six cœurs. Apple avait également renforcé le ray tracing accéléré matériellement sur cette génération. Sur le papier, nous sommes donc face à un smartphone rapide pour les usages quotidiens, mais pas uniquement. La puce dispose en effet d’une puissance graphique suffisante pour s’attaquer à des productions particulièrement exigeantes.

Resident Evil 4, Resident Evil Village, Assassin’s Creed Mirage ou encore Death Stranding Director’s Cut font partie des productions disponibles sur les iPhone les plus puissants. Il faut néanmoins rester réaliste puisque ces portages doivent composer avec certaines concessions graphiques et ne remplacent pas nécessairement l’expérience proposée sur PC ou consoles. Mais pouvoir lancer ce type de productions sur un téléphone donne déjà une bonne idée de la réserve de puissance dont dispose l’appareil.

Le 16 Pro Max profite aussi d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,9 pouces, avec une définition de 2 868 x 1 320 pixels et ProMotion jusqu’à 120 Hz. Pour les titres capables de dépasser les 60 FPS, cette fréquence élevée améliore la fluidité. La grande diagonale renforce aussi la lisibilité des interfaces et le confort sur les jeux tactiles, même s’il faut prendre en compte le poids de la machine (227 g) qui peut se faire sentir sur de longues sessions.

Comme n’importe quel smartphone puissant, le 16 Pro Max doit aussi composer avec la chaleur. Lorsqu’un jeu sollicite intensivement le CPU et le GPU pendant une longue période, la température augmente progressivement et le système peut réduire ses performances afin de maintenir le smartphone dans une plage thermique acceptable. Rien d’anormal pour ce type d’appareil, mais c’est un élément à prendre en compte si vous prévoyez de longues sessions sur des jeux très gourmands.

L’iPhone 16 pro max reconditionné affiche également d’excellentes performances sur les gros jeux mobiles populaires comme Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ou Genshin Impact. L’expérience est aussi aidée par iOS. Le « mode Jeu » donne davantage de priorité au titre lancé en limitant l’activité en arrière-plan et réduit la latence du Bluetooth. De plus, les manettes DualSense, DualShock 4 et plusieurs modèles Xbox sont officiellement compatibles avec l’iPhone. De quoi améliorer le confort de jeu, surtout pour ceux qui veulent des contrôlent précis et une bonne visibilité.

L’autonomie, véritable point sensible lorsque l’on joue

Evidemment, la puissance ne fait pas tout. Un jeu exigeant sollicite en permanence le processeur, le GPU, l’écran et parfois votre connexion internet (4G ou 5G), ce qui fait du gaming l’un des usages les plus énergivores d’un smartphone. Le grand format du Pro Max lui donne ici un avantage important.

Apple annonce jusqu’à 33 heures de lecture vidéo et 29 heures de streaming vidéo pour le 16 Pro Max. Vous vous doutez bien qu’en jeu, l’appareil est beaucoup plus sollicité, toutefois ces performances brutes montre que le smartphone dispose d’une base solide en matière d’autonomie.. Sur un appareil reconditionné, la question change. Deux téléphones identiques peuvent offrir des performances CPU et GPU très proches tout en ayant une endurance sensiblement différente si l’un possède une batterie davantage usée. Pour un joueur, ce point est encore plus important que pour un usage plus léger, puisqu’une batterie dégradée réduit la durée des sessions.

Iphone 16 pro 1

iPhone 16 Pro // Source : Apple

C’est ici que les garanties sur l’état de la batterie deviennent intéressantes. CertiDeal garantit une capacité d’au moins 80 % et propose aussi une option avec batterie neuve. Pour quelqu’un qui envisage de jouer régulièrement à des titres gourmands, cette option peut avoir davantage de sens que pour un utilisateur occasionnel puisque la puissance de l’A18 Pro reste largement suffisante, contrairement à la batterie qui peut souffrir de l’usure.

Le stockage mérite également d’être surveillé. Le 16 Pro Max débute à 256 Go, soit une capacité confortable, mais certains jeux AAA occupent plusieurs dizaines de gigaoctets. Assassin’s Creed Mirage peut par exemple atteindre 23,7 Go selon sa fiche sur l’App Store, ce qui réduit rapidement la marge si l’on souhaite conserver plusieurs gros jeux à la fois. Sans parler de certains jeux mobiles qui prennent encore plus de place à chaque mise à jour.

Le reconditionné réduit la facture, mais les garanties comptent

L’intérêt du reconditionné est donc assez clair dans ce cas précis étant donné que la puissance du 16 Pro Max n’a pas disparu avec l’arrivée de générations plus récentes. Si son tarif devient suffisamment abordable par rapport à un modèle premium neuf, il peut constituer une belle opportunité afin d’accéder à un grand écran 120 Hz, à une puce encore performante et à une bonne autonomie générale. Il faut néanmoins comparer le prix réellement proposé au moment de l’achat, car les écarts varient selon les configurations et les disponibilités.

La principale difficulté consiste plutôt à savoir ce que l’on achète réellement. Sur un smartphone destiné au jeu, l’état de la batterie et la garantie prennent une importance particulière. C’est dans cette logique que l’offre d’iPhone 16 pro max reconditionné chez CertiDeal peut être intéressante. : L’appareil bénéficie d’une garantie de 30 mois, contre environ 12 mois en moyenne sur le marché du reconditionné.

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Caméra iPhone Pro 16 // Source : ActuGaming

Cette durée apporte une sécurité supplémentaire pour un appareil que l’on envisage potentiellement de conserver plusieurs années. CertiDeal affiche également une note de 4,3/5 sur Trustpilot pour environ 34 000 avis. Tous ces éléments permettent de répondre à l’une des principales interrogations lorsque l’on se tourne vers le reconditionné : économiser sur le prix d’achat est intéressant, mais encore faut-il ne pas sacrifier toutes les garanties qui accompagnent habituellement un appareil haut de gamme.

Il faut tout de même garder en tête que le 16 Pro Max n’est pas non plus une console portable miracle. Malgré l’arrivée de productions ambitieuses sur l’App Store, la sélection de jeux AAA reste nettement plus limitée que sur PC ou consoles et tous les jeux mobiles ne profitent évidemment pas de la puissance supplémentaire du modèle. Le poids du téléphone, la chauffe lors des longues sessions et la consommation des titres les plus exigeants sont également à garder en tête.

Deux ans après sa commercialisation, le 16 Pro Max conserve malgré tout une configuration particulièrement solide pour le jeu mobile. Sa puce A18 Pro, son grand écran 120 Hz et sa compatibilité avec les manettes lui permettent encore de proposer une expérience très confortable, tandis que son ancienneté rend désormais la piste du reconditionné plus pertinente. L’intérêt dépendra surtout du tarif proposé, de l’état de la batterie et des jeux auxquels vous souhaitez réellement jouer. Autrement dit, il ne s’agit pas nécessairement du meilleur choix pour tout le monde, mais il reste une alternative crédible pour accéder à un iPhone très performant sans obligatoirement se tourner vers la génération la plus récente.

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