The Rogue Prince of Persia sort sa mise à jour Anniversaire avec des nouveautés de gameplay et des tonnes de correctifs

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Pour les fans du Prince de Perse, il est encore difficile de se remettre de l’annulation du remake des Sables du Temps. Une déception plus forte encore alors que la licence est revenue de nulle part avec deux superbes titres. L’un d’entre eux n’est autre que The Rogue Prince of Persia et, un an après sa sortie en 1.0, le voilà de retour avec du contenu supplémentaire, du rééquilibrage et énormément de petits changements ici et là.

The Rogue Prince of Persia // Source : Ubisoft

Le Prince a encore tout son temps

Evil Empire a beau être occupé avec l’arrivée imminente de Castlevania: Belmont’s Curse, le studio bordelais l’avait assuré : The Rogue Prince of Persia continuera d’être alimenté en contenu. Certes, la roadmap a pris un peu de retard par rapport au planning initial, mais nous y voilà, l’update Anniversaire est à présent disponible gratuitement, avec pas mal de choses au programme.

La principale attraction du gameplay est l’arrivée de la Glace en tant que nouvel élément, de quoi étoffer les possibilités de build. On le voit dès le début du trailer, l’ajout s’annonce particulièrement savoureux pour manipuler les ennemis et se servir de l’environnement au mieux afin de réaliser des kills inspirés.

On note également l’arrivée de nouveaux challenges en arène, d’un outil et d’une arme supplémentaires mais aussi d’un gros rééquilibrage global du jeu, directement ressenti sur certains boss. Retrouvez l’intégralité du patch notes particulièrement garni de cette mise à jour gratuite sur le site officiel de The Rogue Prince of Persia.

Rappelons que le titre est jouable sur PC (via Steam, Epic et Ubisoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.

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Jaquette de The Rogue Prince of Persia
The Rogue Prince of Persia
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Date de sortie : 20/08/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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