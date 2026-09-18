The Rogue Prince of Persia sort sa mise à jour Anniversaire avec des nouveautés de gameplay et des tonnes de correctifs

Le Prince a encore tout son temps

Evil Empire a beau être occupé avec l’arrivée imminente de Castlevania: Belmont’s Curse, le studio bordelais l’avait assuré : The Rogue Prince of Persia continuera d’être alimenté en contenu. Certes, la roadmap a pris un peu de retard par rapport au planning initial, mais nous y voilà, l’update Anniversaire est à présent disponible gratuitement, avec pas mal de choses au programme.

La principale attraction du gameplay est l’arrivée de la Glace en tant que nouvel élément, de quoi étoffer les possibilités de build. On le voit dès le début du trailer, l’ajout s’annonce particulièrement savoureux pour manipuler les ennemis et se servir de l’environnement au mieux afin de réaliser des kills inspirés.

On note également l’arrivée de nouveaux challenges en arène, d’un outil et d’une arme supplémentaires mais aussi d’un gros rééquilibrage global du jeu, directement ressenti sur certains boss. Retrouvez l’intégralité du patch notes particulièrement garni de cette mise à jour gratuite sur le site officiel de The Rogue Prince of Persia.

Rappelons que le titre est jouable sur PC (via Steam, Epic et Ubisoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.