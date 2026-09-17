Zero Parades: For Dead Spies sortira le 3 novembre sur PS5 avec une grosse mise à jour

La mise à jour arrivera plus tôt sur PC

Le RPG d’espionnage Zero Parades: For Dead Spies sortira donc bel et bien sur PS5, comme c’était promis. Ce portage sera prêt pour le 3 novembre prochain, et il ne s’agira pas de la version de base du jeu, mais de la Director’s Cut. Un terme toujours utilisé étrangement et de manière erronée dans le monde du jeu vidéo, mais soit.

Cette nouvelle version du jeu arrivera un peu plus tôt sur PC via une mise à jour gratuite disponible dès le 1ᵉʳ octobre. Elle mettra en scène « une rencontre fatidique » ainsi qu’un doublage vraiment complet, avec quelques aménagements au passage comme un système d’inventaire amélioré, de nouveaux costumes, ou encore un support pour les affichages 21:9 et 32:9.

On y retrouvera également un « mode Backstage » qui permettra de passer des vrais décors aux esquisses de ce dernier, pour mieux admirer le travail initial des artistes. Malheureusement, pour le moment, aucune trace d’une traduction française en vue.

Pour en savoir un peu plus sur le jeu, n’hésitez pas à consulter notre test complet de Zero Parades: For Dead Spices.