Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD

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Le divorce entre PlayStation et Kojima Productions a été vite prononcé, à tel point que Kojima avait déjà envie de nous donner des nouvelles de l’avancée du projet Physint lors de la conférence Xbox du Tokyo Game Show. Désormais grand partenaire du constructeur américain, le créateur japonais a clôturé la conférence non pas en présentant des images du jeu, mais en levant le voile sur l’acteur qui incarnera le protagoniste de ce jeu d’espionnage.

Bill Skarsgård sera le héros de Physint // Source : Kojima Productions

OD va bien, merci de demander

Même si Xbox et Kojima Productions étaient déjà des partenaires sur OD, voir Hideo Kojima apparaître durant la conférence Xbox est un gros coup pour la firme américaine, surtout pour parler de Physint. Cette entente se retrouve donc renforcée, et Xbox voulait marquer les esprits en demandant au créateur d’adresser quelques mots sur ses projets en cours.

Kojima a donc parlé brièvement de son jeu d’horreur OD: Knock, dont le développement avance bien. Il rappelle que la production a freiné l’an dernier suite à la grève à Hollywood, mais Sophia Lillis et Hunter Schafer ont depuis toutes les deux donné de leur personne via la motion capture pour enregistrer les scènes nécessaires. Pas question d’en dire plus pour autant, ni de donner une quelconque période de sortie.

Physint a trouvé son protagoniste

L’intervention de Kojima valait surtout le coup d’œil pour ce qu’il avait à nous dire sur Physint, ancienne exclusivité PlayStation qui aurait pu être annulée si Xbox n’avait pas repris le projet sous son aile. Là encore, Kojima n’avait rien de concret à nous dire sur le jeu si ce n’est qu’il s’agira là de l’apogée de sa carrière dans le genre du jeu d’action/espionnage. Mais il a bien voulu révéler le nom de l’acteur principal de Physint, qui sera donc Bill Skarsgård.

Oubliez donc les rumeurs et les fantasmes sur Robert Pattinson, mais on n’y perd pas tellement au change tant Bill Skarsgård a lui aussi beaucoup de talent. Popularisé grâce à son rôle dans Ça, on l’a aussi aperçu dans Nosferatu, John Wick 4, ainsi que dans The Crow. Bon, le dernier exemple ne le met pas en valeur, on vous l’accorde. Il partagera l’affiche avec Charlee Fraser, et en parlant d’affiche, une nouvelle a été partagée par Kojima avec une photo réunissant Skarsgård et Fraser. Il faudra aussi compter sur la présence de Don Lee et Minami Hamabe, des noms déjà révélés il y a de cela un moment. Sur cette affiche, on peut aussi y lire « La prochaine Guerre froide commence », ce qui donne le ton du jeu.

Physint 1

Nouvelle affiche pour Physint // Source : Kojima Productions

Là aussi, pas de période de sortie pour Physint, qui a visiblement déjà connu pas mal de tracas de production.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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