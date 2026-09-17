Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD

OD va bien, merci de demander

Même si Xbox et Kojima Productions étaient déjà des partenaires sur OD, voir Hideo Kojima apparaître durant la conférence Xbox est un gros coup pour la firme américaine, surtout pour parler de Physint. Cette entente se retrouve donc renforcée, et Xbox voulait marquer les esprits en demandant au créateur d’adresser quelques mots sur ses projets en cours.

Kojima a donc parlé brièvement de son jeu d’horreur OD: Knock, dont le développement avance bien. Il rappelle que la production a freiné l’an dernier suite à la grève à Hollywood, mais Sophia Lillis et Hunter Schafer ont depuis toutes les deux donné de leur personne via la motion capture pour enregistrer les scènes nécessaires. Pas question d’en dire plus pour autant, ni de donner une quelconque période de sortie.

Physint a trouvé son protagoniste

L’intervention de Kojima valait surtout le coup d’œil pour ce qu’il avait à nous dire sur Physint, ancienne exclusivité PlayStation qui aurait pu être annulée si Xbox n’avait pas repris le projet sous son aile. Là encore, Kojima n’avait rien de concret à nous dire sur le jeu si ce n’est qu’il s’agira là de l’apogée de sa carrière dans le genre du jeu d’action/espionnage. Mais il a bien voulu révéler le nom de l’acteur principal de Physint, qui sera donc Bill Skarsgård.

Oubliez donc les rumeurs et les fantasmes sur Robert Pattinson, mais on n’y perd pas tellement au change tant Bill Skarsgård a lui aussi beaucoup de talent. Popularisé grâce à son rôle dans Ça, on l’a aussi aperçu dans Nosferatu, John Wick 4, ainsi que dans The Crow. Bon, le dernier exemple ne le met pas en valeur, on vous l’accorde. Il partagera l’affiche avec Charlee Fraser, et en parlant d’affiche, une nouvelle a été partagée par Kojima avec une photo réunissant Skarsgård et Fraser. Il faudra aussi compter sur la présence de Don Lee et Minami Hamabe, des noms déjà révélés il y a de cela un moment. Sur cette affiche, on peut aussi y lire « La prochaine Guerre froide commence », ce qui donne le ton du jeu.

Là aussi, pas de période de sortie pour Physint, qui a visiblement déjà connu pas mal de tracas de production.