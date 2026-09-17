85 % des développeurs japonais utiliseraient l’IA générative sous une forme ou une autre, selon un récent sondage

Une progression nette en un an

Si ce sondage (rapporté par Denfaminicogamer et traduit par Automaton) ne représente qu’un échantillon sur toute l’industrie japonaise, on notera que parmi les personnes interrogées, certaines travaillent dans de grandes entreprises comme Sega, Capcom, et bien entendu Level-5. Ce serait plus exactement 85,8 % des sondés qui avouent utiliser l’IA quotidiennement dans leur travail, avec 63 % d’entre eux qui l’utilisent quotidiennement.

Le sondage ne va cependant pas assez loin pour savoir de quelle manière l’IA générative est utilisée ici, même si beaucoup précisent qu’il y a une vérification humaine derrière, tout en évitant d’utiliser ce qui est produit de cette manière dans l’expérience finale. On est donc encore loin de voir tous les studios se la jouer Level-5, mais en coulisses, les manières de travailler changent de manière très rapide.

On remarque que l’IA générative se démocratise dans le pays, puisque l’année dernière, « seulement » 51 % des personnes interrogées utilisaient cette technologie. Le but est évidemment de raccourcir les temps de développement et d’en baisser les coûts, même si l’IA générative apporte d’autres problèmes d’un point de vue éthique (sur les droits d’auteur) et artistique, sans parler des postes qui sont peu à peu supprimés pour être remplacés par l’outil.