85 % des développeurs japonais utiliseraient l’IA générative sous une forme ou une autre, selon un récent sondage
Épinglé pour son utilisation de l’IA générative dans sa dernière présentation, Level-5 n’est que l’arbre qui cache la forêt. Un sondage paru l’année dernière chez l’organisme CESA Video Game Industry Report avait déjà montré que près de la moitié des studios japonais utilisaient cette technologie d’une manière ou d’une autre dans le développement. En un an, l’IA a encore gagné du terrain, puisque ce serait 85 % des studios interrogés qui recourent à cet outil.
Une progression nette en un an
Si ce sondage (rapporté par Denfaminicogamer et traduit par Automaton) ne représente qu’un échantillon sur toute l’industrie japonaise, on notera que parmi les personnes interrogées, certaines travaillent dans de grandes entreprises comme Sega, Capcom, et bien entendu Level-5. Ce serait plus exactement 85,8 % des sondés qui avouent utiliser l’IA quotidiennement dans leur travail, avec 63 % d’entre eux qui l’utilisent quotidiennement.
Le sondage ne va cependant pas assez loin pour savoir de quelle manière l’IA générative est utilisée ici, même si beaucoup précisent qu’il y a une vérification humaine derrière, tout en évitant d’utiliser ce qui est produit de cette manière dans l’expérience finale. On est donc encore loin de voir tous les studios se la jouer Level-5, mais en coulisses, les manières de travailler changent de manière très rapide.
On remarque que l’IA générative se démocratise dans le pays, puisque l’année dernière, « seulement » 51 % des personnes interrogées utilisaient cette technologie. Le but est évidemment de raccourcir les temps de développement et d’en baisser les coûts, même si l’IA générative apporte d’autres problèmes d’un point de vue éthique (sur les droits d’auteur) et artistique, sans parler des postes qui sont peu à peu supprimés pour être remplacés par l’outil.