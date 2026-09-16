Aniimo | Guide Complet

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Aniimo est disponible depuis le 16 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, les versions iOS et Android suivant le 23 septembre. Développé par Pawprint Studio, cet action-RPG en monde ouvert free-to-play propose de capturer plus de 200 créatures sur le continent d’Idyll, puis de fusionner avec elles grâce au système Twining. Gratuit, classé PEGI 7 et jouable en solo comme en coopération, le titre soulève de nombreuses questions à son lancement : est-ce un gacha, le jeu sort-il sur Nintendo Switch, le crossplay est-il de la partie, quelle configuration PC faut-il prévoir ? On vous dit tout dans cette FAQ.

Aniimo // Source : PawPrint

Guide Aniimo

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Aniimo. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Aniimo

Pour tout savoir sur le jeu, voici les questions régulièrement posées sur NOMJEU. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Aniimo

Aniimo est un action-RPG en monde ouvert free-to-play centré sur la capture de créatures, développé par Pawprint Studio. Le joueur incarne un Éclaireur qui explore le continent d’Idyll, capture des créatures appelées Aniimo et fusionne avec elles grâce au système Twining.

Quand sort Aniimo ?

Aniimo sort le 16 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les versions iOS et Android arrivent une semaine plus tard, le 23 septembre 2026.

À quelle heure sort Aniimo en France ?

Les serveurs ouvrent à 4h00 du matin, heure française, le 16 septembre. Cela correspond à 10h00 UTC+8, l’horaire de référence communiqué par le studio. L’horaire est identique sur toutes les plateformes concernées.

Sur quelles plateformes est disponible Aniimo ?

Le jeu est disponible sur PC via Steam, l’Epic Games Store et le store Xbox, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les versions iOS et Android suivent le 23 septembre.

Aniimo est-il gratuit ?

Oui. Aniimo est un free-to-play : le téléchargement et l’accès au jeu ne coûtent rien sur aucune plateforme. Des achats intégrés facultatifs sont proposés en parallèle.

Aniimo sort-il sur Nintendo Switch ?

Aucune version Nintendo Switch n’a été annoncée. La liste officielle des plateformes se limite aux plateformes évoquées plus haut.

Aniimo est-il en français ?

Le jeu propose une interface et des sous-titres en français. Le doublage français n’est pas proposé : les voix sont disponibles en anglais, chinois simplifié, japonais et coréen.

Quel est le genre d’Aniimo ?

Il s’agit d’un action-RPG en monde ouvert orienté collection de créatures, avec une structure de jeu-service. Les fiches boutiques y associent également les étiquettes aventure, multijoueur massif et simulation.

Qu’est-ce que le système Twining ?

Le Twining permet de fusionner avec un Aniimo capturé et d’emprunter ses capacités. Concrètement, cela sert à explorer autrement (planer, creuser, plonger), à résoudre des énigmes et à combattre sous la forme de la créature. C’est la mécanique qui distingue le jeu des autres titres de capture.

Combien de créatures peut-on capturer dans Aniimo ?

Plus de 200 Aniimo sont annoncés au lancement. Chaque créature possède ses propres caractéristiques, un élément, un rôle, et la plupart peuvent évoluer. Leur apparition dépend de l’environnement, de la météo et du moment de la journée.

Aniimo est-il un jeu à la Pokémon ou à la Palworld ?

Aniimo partage avec eux la capture de créatures, leur évolution et la constitution d’une équipe. Il s’en écarte sur deux points : le monde ouvert est persistant et multijoueur, et le système de fusion permet de jouer en incarnant directement ses créatures plutôt que de se contenter de les diriger.

Qu’est-ce qu’Aniimo Together ?

Aniimo Together est un événement web organisé avant la sortie du jeu. Les joueurs forment une escouade de six personnes via un code d’invitation généré sur le site officiel, ce qui débloque une récompense en jeu pour chaque membre. Ces codes d’escouade n’ont rien à voir avec d’éventuels codes de récompense publics.

Aniimo est-il un jeu gacha ?

Non. Le studio a déclaré que les créatures se capturent dans le monde ouvert et ne s’obtiennent pas par tirage aléatoire. Il n’existe pas de bannière ni de taux de pull pour les Aniimo.

Comment fonctionne la monétisation d’Aniimo ?

La monétisation repose sur des cosmétiques pour le personnage et les créatures, un pass de combat appelé Manuel du Compagnon comportant une piste gratuite et une piste payante, un pass mensuel et une monnaie premium.

Est-ce qu’il y a une composante multijoueur ?

Oui, le titre est jouable en solo, en coopération en ligne et il y a quelques possibilités de PvP en ligne. Une métropole flottante sert de hub social où les joueurs se croisent.

Peut-on jouer à Aniimo en solo ?

Oui absolument, la très grande majorité du jeu peut être réalisée en solo. Pour le reste, il existe un système de matchmaking.

Faut-il une connexion internet pour jouer à Aniimo ?

Oui, une connexion permanente est requise sur toutes les plateformes. Le jeu n’est pas conçu pour des sessions hors ligne.

La progression de la bêta est-elle conservée dans Aniimo ?

Non, les données de la bêta fermée, terminée en juillet 2026, ont été effacées.

Qu’est-ce que le mode Egg Heist dans Aniimo ?

Egg Heist est le mode compétitif du jeu, de type PvEvP. Des équipes de trois joueurs explorent les Lost Isles à la recherche d’œufs tout en s’affrontant. Une version plus difficile, baptisée mode Chaos, a été ajoutée pour le lancement.

Quelle est la configuration PC requise ?

Configuration minimale :

  • Windows 10 64 bits
  • Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 7 2700
  • 8 Go de RAM
  • GeForce GTX 970 ou Radeon RX 5600
  • DirectX 11

Configuration recommandée :

  • Windows 10 64 bits
  • Core i7-10700 ou Ryzen 5 5600
  • 16 Go de RAM
  • GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 6700
  • DirectX 11

Dans les deux cas, 40 Go d’espace disque et une connexion haut débit sont nécessaires.

A partir de quel âge peut-on jouer à Aniimo

Aniimo est classé PEGI 7, avec les mentions Légère violence, Interactivité des utilisateurs et achats intra-jeu.

Qui développe et édite Aniimo ?

Le jeu est développé par Pawprint Studio, un studio basé à Hangzhou financé par FunPlus, dont Aniimo est le premier projet. L’édition a d’abord été associée au label Kingsglory avant d’être rattachée à l’entité Pawprint Interactive Entertainment en avril 2026.

En bref

  • Aniimo
  • Éditeur : Pawprint Studio
  • Développeur : Pawprint Studio
  • Genre : Action RPG free-to-play
  • Prix : Gratuit au téléchargement
  • Console : PC – PS5 – Xbox Series – iOS – Android
  • Date de sortie : 16 septembre 2026 (PC, consoles), 23 septembre 2026 (smartphones)
  • PEGI 7
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Jaquette d'Aniimo
Aniimo
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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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