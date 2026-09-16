Guide Aniimo

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Aniimo. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Aniimo

Pour tout savoir sur le jeu, voici les questions régulièrement posées sur NOMJEU. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Aniimo

Aniimo est un action-RPG en monde ouvert free-to-play centré sur la capture de créatures, développé par Pawprint Studio. Le joueur incarne un Éclaireur qui explore le continent d’Idyll, capture des créatures appelées Aniimo et fusionne avec elles grâce au système Twining.

Quand sort Aniimo ?

Aniimo sort le 16 septembre 2026 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les versions iOS et Android arrivent une semaine plus tard, le 23 septembre 2026.

À quelle heure sort Aniimo en France ?

Les serveurs ouvrent à 4h00 du matin, heure française, le 16 septembre. Cela correspond à 10h00 UTC+8, l’horaire de référence communiqué par le studio. L’horaire est identique sur toutes les plateformes concernées.

Sur quelles plateformes est disponible Aniimo ?

Le jeu est disponible sur PC via Steam, l’Epic Games Store et le store Xbox, ainsi que sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les versions iOS et Android suivent le 23 septembre.

Aniimo est-il gratuit ?

Oui. Aniimo est un free-to-play : le téléchargement et l’accès au jeu ne coûtent rien sur aucune plateforme. Des achats intégrés facultatifs sont proposés en parallèle.

Aniimo sort-il sur Nintendo Switch ?

Aucune version Nintendo Switch n’a été annoncée. La liste officielle des plateformes se limite aux plateformes évoquées plus haut.

Aniimo est-il en français ?

Le jeu propose une interface et des sous-titres en français. Le doublage français n’est pas proposé : les voix sont disponibles en anglais, chinois simplifié, japonais et coréen.

Quel est le genre d’Aniimo ?

Il s’agit d’un action-RPG en monde ouvert orienté collection de créatures, avec une structure de jeu-service. Les fiches boutiques y associent également les étiquettes aventure, multijoueur massif et simulation.

Qu’est-ce que le système Twining ?

Le Twining permet de fusionner avec un Aniimo capturé et d’emprunter ses capacités. Concrètement, cela sert à explorer autrement (planer, creuser, plonger), à résoudre des énigmes et à combattre sous la forme de la créature. C’est la mécanique qui distingue le jeu des autres titres de capture.

Combien de créatures peut-on capturer dans Aniimo ?

Plus de 200 Aniimo sont annoncés au lancement. Chaque créature possède ses propres caractéristiques, un élément, un rôle, et la plupart peuvent évoluer. Leur apparition dépend de l’environnement, de la météo et du moment de la journée.

Aniimo est-il un jeu à la Pokémon ou à la Palworld ?

Aniimo partage avec eux la capture de créatures, leur évolution et la constitution d’une équipe. Il s’en écarte sur deux points : le monde ouvert est persistant et multijoueur, et le système de fusion permet de jouer en incarnant directement ses créatures plutôt que de se contenter de les diriger.

Qu’est-ce qu’Aniimo Together ?

Aniimo Together est un événement web organisé avant la sortie du jeu. Les joueurs forment une escouade de six personnes via un code d’invitation généré sur le site officiel, ce qui débloque une récompense en jeu pour chaque membre. Ces codes d’escouade n’ont rien à voir avec d’éventuels codes de récompense publics.

Aniimo est-il un jeu gacha ?

Non. Le studio a déclaré que les créatures se capturent dans le monde ouvert et ne s’obtiennent pas par tirage aléatoire. Il n’existe pas de bannière ni de taux de pull pour les Aniimo.

Comment fonctionne la monétisation d’Aniimo ?

La monétisation repose sur des cosmétiques pour le personnage et les créatures, un pass de combat appelé Manuel du Compagnon comportant une piste gratuite et une piste payante, un pass mensuel et une monnaie premium.

Est-ce qu’il y a une composante multijoueur ?

Oui, le titre est jouable en solo, en coopération en ligne et il y a quelques possibilités de PvP en ligne. Une métropole flottante sert de hub social où les joueurs se croisent.

Peut-on jouer à Aniimo en solo ?

Oui absolument, la très grande majorité du jeu peut être réalisée en solo. Pour le reste, il existe un système de matchmaking.

Faut-il une connexion internet pour jouer à Aniimo ?

Oui, une connexion permanente est requise sur toutes les plateformes. Le jeu n’est pas conçu pour des sessions hors ligne.

La progression de la bêta est-elle conservée dans Aniimo ?

Non, les données de la bêta fermée, terminée en juillet 2026, ont été effacées.

Qu’est-ce que le mode Egg Heist dans Aniimo ?

Egg Heist est le mode compétitif du jeu, de type PvEvP. Des équipes de trois joueurs explorent les Lost Isles à la recherche d’œufs tout en s’affrontant. Une version plus difficile, baptisée mode Chaos, a été ajoutée pour le lancement.

Quelle est la configuration PC requise ?

Configuration minimale :

Windows 10 64 bits

Intel Core i7-4770 ou AMD Ryzen 7 2700

8 Go de RAM

GeForce GTX 970 ou Radeon RX 5600

DirectX 11

Configuration recommandée :

Windows 10 64 bits

Core i7-10700 ou Ryzen 5 5600

16 Go de RAM

GeForce RTX 3060 ou Radeon RX 6700

DirectX 11

Dans les deux cas, 40 Go d’espace disque et une connexion haut débit sont nécessaires.

A partir de quel âge peut-on jouer à Aniimo

Aniimo est classé PEGI 7, avec les mentions Légère violence, Interactivité des utilisateurs et achats intra-jeu.

Qui développe et édite Aniimo ?

Le jeu est développé par Pawprint Studio, un studio basé à Hangzhou financé par FunPlus, dont Aniimo est le premier projet. L’édition a d’abord été associée au label Kingsglory avant d’être rattachée à l’entité Pawprint Interactive Entertainment en avril 2026.

En bref