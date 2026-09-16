Le retour de Terranigma annonce sa sortie au 14 janvier 2027 et détaille en vidéo ses nouvelles fonctionnalités

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Il y a moins d’un mois s’annonçait le retour de Terranigma, une petite pépite de la Super Nintendo. Une initiative derrière laquelle se trouve Clear River Games, qui nous promettait de revivre sous forme de portage amélioré cet action-RPG. Aujourd’hui, on y voit plus clair sur ce que l’on peut en attendre, avec même désormais une date à cocher sur le calendrier ainsi que le détail des différentes éditions prévues.

Terranigma // Source : Clear River Games

Avec le choix entre expérience originale et modernisée

Ramener sur le devant de la scène un jeu vieux de 20, 30 ou 40 ans s’accompagne souvent d’une réflexion sur des améliorations à apporter pour s’adapter à un public et un marché qui ont évolué. Terranigma, initialement sorti en 1995, subit logiquement ce genre de traitement, avec une modernisation de son gameplay abordée dans une vidéo indiquant aussi sa date de sortie.

Afin d’accueillir un autre public que celui qui a pu connaître le jeu en 1995, Terranigma dispose donc d’un mode moderne proposant de la sauvegarde rapide, une fonction de retour en arrière, une minimap, un accès simplifié aux objets et à la magie, ou encore un rééquilibrage au niveau du gameplay.

Mais puisque le matériau d’origine est presque conservé à l’identique à l’occasion de ce portage, alors un mode original se chargera aussi de restituer l’expérience dans les conditions de l’époque, avec le système de sauvegarde original et l’équilibrage du gameplay inchangé.

Notons d’autres fonctionnalités comme la modification du format d’image, la configuration libre des boutons, ainsi que des éléments renforçant l’aspect « musée » de ce portage avec l’écoute de l’OST du jeu dans un menu, ou encore tout un espace galerie numérique permettant de consulter la boîte d’origine, le manuel et tout un tas de concept arts et illustrations.

Les éditions physiques de Terranigma

Terranigma key art no logo 1

Le key art original de Terranigma // Source : Square Enix

Maintenant, le paroxysme de la nostalgie se trouvera sans aucun problème dans l’une des éditions proposées sur le shop de Clear River Games. Rien que l’édition Standard limitée offre une jaquette réversible et un manuel à l’intérieur, aux côtés d’une édition Steelbook et d’un collector notamment doté d’un gros artbook. L’édition de base peut quant à elle être précommandable chez les revendeurs habituels. Voici le détail des différentes éditions :

Édition Standard – 39,99 € (PS5, Xbox Series) ; 44,99 € (Switch 2)

  • Le jeu Terranigma

Édition Standard limitée – 39,99 € (PS5, Xbox Series) ; 44,99 € (Switch 2)

  • Le jeu Terranigma
  • Une jaquette réversible et brillante
  • Un manuel du jeu dans la boîte
  • Un livret « Terranigma – The History : The Story of Terranigma »

Édition Steelbook limitée – 64,99 €

  • Le jeu Terranigma en version Standard limitée
  • Un Steelbook

Édition collector Terranigma Gaia – 199,99 €

  • Le jeu Terranigma en édition Steelbook
  • Une boîte reprenant l’artwork de l’artiste original Kamui Fujiwara
  • Un artbook de 200 pages
  • Un pin’s en émail reprenant Ark en version pixellisée
  • Une partie de la bande originale sur CD
  • Une carte du monde du jeu en tissu
  • Une boîte à musique jouant le thème « Elle »
  • Une figurine en vinyle de Yomi

Terranigma arrivera le 14 janvier 2027 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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