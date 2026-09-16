Le retour de Terranigma annonce sa sortie au 14 janvier 2027 et détaille en vidéo ses nouvelles fonctionnalités

Avec le choix entre expérience originale et modernisée

Ramener sur le devant de la scène un jeu vieux de 20, 30 ou 40 ans s’accompagne souvent d’une réflexion sur des améliorations à apporter pour s’adapter à un public et un marché qui ont évolué. Terranigma, initialement sorti en 1995, subit logiquement ce genre de traitement, avec une modernisation de son gameplay abordée dans une vidéo indiquant aussi sa date de sortie.

Afin d’accueillir un autre public que celui qui a pu connaître le jeu en 1995, Terranigma dispose donc d’un mode moderne proposant de la sauvegarde rapide, une fonction de retour en arrière, une minimap, un accès simplifié aux objets et à la magie, ou encore un rééquilibrage au niveau du gameplay.

Mais puisque le matériau d’origine est presque conservé à l’identique à l’occasion de ce portage, alors un mode original se chargera aussi de restituer l’expérience dans les conditions de l’époque, avec le système de sauvegarde original et l’équilibrage du gameplay inchangé.

Notons d’autres fonctionnalités comme la modification du format d’image, la configuration libre des boutons, ainsi que des éléments renforçant l’aspect « musée » de ce portage avec l’écoute de l’OST du jeu dans un menu, ou encore tout un espace galerie numérique permettant de consulter la boîte d’origine, le manuel et tout un tas de concept arts et illustrations.

Les éditions physiques de Terranigma

Maintenant, le paroxysme de la nostalgie se trouvera sans aucun problème dans l’une des éditions proposées sur le shop de Clear River Games. Rien que l’édition Standard limitée offre une jaquette réversible et un manuel à l’intérieur, aux côtés d’une édition Steelbook et d’un collector notamment doté d’un gros artbook. L’édition de base peut quant à elle être précommandable chez les revendeurs habituels. Voici le détail des différentes éditions :

Édition Standard – 39,99 € (PS5, Xbox Series) ; 44,99 € (Switch 2)

Le jeu Terranigma

Édition Standard limitée – 39,99 € (PS5, Xbox Series) ; 44,99 € (Switch 2)

Le jeu Terranigma

Une jaquette réversible et brillante

Un manuel du jeu dans la boîte

Un livret « Terranigma – The History : The Story of Terranigma »

Édition Steelbook limitée – 64,99 €

Le jeu Terranigma en version Standard limitée

Un Steelbook

Édition collector Terranigma Gaia – 199,99 €

Le jeu Terranigma en édition Steelbook

Une boîte reprenant l’artwork de l’artiste original Kamui Fujiwara

Un artbook de 200 pages

Un pin’s en émail reprenant Ark en version pixellisée

Une partie de la bande originale sur CD

Une carte du monde du jeu en tissu

Une boîte à musique jouant le thème « Elle »

Une figurine en vinyle de Yomi

Terranigma arrivera le 14 janvier 2027 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch.