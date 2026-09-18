Final Fantasy VII Revelation pourrait peser pas loin de 200 Go selon son réalisateur

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Final Fantasy VII Revelation aura bel et bien droit à une version physique en 2027 alors que celles-ci s’apprêtent à disparaitre (du moins, avec des disques), mais les fans de la saga ne sont pas totalement contents. Il faudra en effet procéder à un téléchargement supplémentaire pour avoir accès à toute l’expérience. Naoki Hamaguchi s’est déjà exprimé sur le sujet, mais il donne d’autres détails à VGC dans une nouvelle interview.

Final Fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Bien plus gros que Rebirth

On se doutait que Final Fantasy VII Revelation ne pouvait pas répliquer le schéma de Rebirth à cause d’une taille plus conséquente. Le deuxième épisode disposait d’un blu-ray de 100 Go accompagné d’un deuxième disque de 50 Go, chose sur laquelle le marketing du jeu avait insisté à l’époque, étant donné que cela renvoyait à la nostalgie du jeu d’origine qui tenait sur 3 CD. Aujourd’hui, la situation est un peu différente.

Selon Naoki Hamaguchi, Final Fantasy VII Revelation pèsera plutôt aux alentours des 200 Go, ce qui obligerait Square Enix à passer sur un deuxième blu-ray à 100 Go, plus couteux. L’autre option qui se présentait était tout simplement de ne pas sortir de disque du tout, étant donné que ceux-ci vont bientôt disparaitre, mais Hamaguchi tenait à trouver un compromis :

« Les détails sont encore en cours de finalisation, mais le jeu pèsera probablement aux alentours de 200 Go. […] Je tiens à préciser que même si le jeu ne tiendra pas entièrement sur le disque, et alors que l’avenir du support physique reste incertain, nous tenions absolument à proposer une version physique pour Final Fantasy VII Revelation. C’était vraiment important pour nous. »

Lorsque VGC lui demande quelle est la différence dans la production entre sortir un jeu en physique et un jeu uniquement en dématérialisé, il donne quelques détails intéressants sans pour autant dire qu’il préfère une approche plutôt qu’une autre :

« Lorsqu’on prévoit un jeu sur disque, trois mois avant la sortie, vous devez passer toutes les vérifications de performance et planifier les choses de façon serrée. Pour prendre un exemple un peu extrême, avec une version uniquement numérique, on peut littéralement peaufiner le jeu jusqu’au jour même de sa sortie, donc en cas de problème majeur, il est possible de le corriger avant le lancement. »

Interrogé sur la sortie occidentale d’une édition physique regroupant les trois jeux de la trilogie, qui va bien sortir au Japon, Hamaguchi botte en touche en indiquant que ce n’est pas de son ressort.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible dès le 8 avril 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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