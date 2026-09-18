Final Fantasy VII Revelation pourrait peser pas loin de 200 Go selon son réalisateur

Bien plus gros que Rebirth

On se doutait que Final Fantasy VII Revelation ne pouvait pas répliquer le schéma de Rebirth à cause d’une taille plus conséquente. Le deuxième épisode disposait d’un blu-ray de 100 Go accompagné d’un deuxième disque de 50 Go, chose sur laquelle le marketing du jeu avait insisté à l’époque, étant donné que cela renvoyait à la nostalgie du jeu d’origine qui tenait sur 3 CD. Aujourd’hui, la situation est un peu différente.

Selon Naoki Hamaguchi, Final Fantasy VII Revelation pèsera plutôt aux alentours des 200 Go, ce qui obligerait Square Enix à passer sur un deuxième blu-ray à 100 Go, plus couteux. L’autre option qui se présentait était tout simplement de ne pas sortir de disque du tout, étant donné que ceux-ci vont bientôt disparaitre, mais Hamaguchi tenait à trouver un compromis :

« Les détails sont encore en cours de finalisation, mais le jeu pèsera probablement aux alentours de 200 Go. […] Je tiens à préciser que même si le jeu ne tiendra pas entièrement sur le disque, et alors que l’avenir du support physique reste incertain, nous tenions absolument à proposer une version physique pour Final Fantasy VII Revelation. C’était vraiment important pour nous. »

Lorsque VGC lui demande quelle est la différence dans la production entre sortir un jeu en physique et un jeu uniquement en dématérialisé, il donne quelques détails intéressants sans pour autant dire qu’il préfère une approche plutôt qu’une autre :

« Lorsqu’on prévoit un jeu sur disque, trois mois avant la sortie, vous devez passer toutes les vérifications de performance et planifier les choses de façon serrée. Pour prendre un exemple un peu extrême, avec une version uniquement numérique, on peut littéralement peaufiner le jeu jusqu’au jour même de sa sortie, donc en cas de problème majeur, il est possible de le corriger avant le lancement. »

Interrogé sur la sortie occidentale d’une édition physique regroupant les trois jeux de la trilogie, qui va bien sortir au Japon, Hamaguchi botte en touche en indiquant que ce n’est pas de son ressort.

Final Fantasy VII Revelation sera disponible dès le 8 avril 2027 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.