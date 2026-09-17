Le studio derrière Valor Mortis justifie son choix de vendre le jeu à 39,99 €, et GTA 6 a un rôle là-dedans

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Il ne vous aura pas échappé que cette rentrée est bien plus chargée qu’en temps normal. Tout le monde se bouscule pour éviter d’aller se frotter à GTA 6, hormis un Nintendo qui joue dans son coin sans crainte avec son remake de Zelda: Ocarina of Time. Pour les studios indépendants ou ceux qui produisent des AA, cette concurrence est particulièrement difficile, et pousse à réfléchir autrement pour que le public prenne le temps de s’intéresser à leurs jeux. One More Level, qui s’apprête à sortir Valor Mortis, peut en attester.

Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy
Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy // Source : One More Level

Un prix qui l’aidera à séduire un public qui a déjà prévu d’acheter d’autres jeux

Initialement prévu pour septembre, Valor Mortis a pris un peu de retard pour éviter de se retrouver face à face avec des jeux qui bénéficient de bien plus d’exposition. Mais cela ne suffisait pas pour One More Level et son éditeur Lyrical Games, qui ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté en proposant Valor Mortis à un prix plus raisonnable que d’autres productions, c’est-à-dire à 39,99 €.

Sur les réseaux sociaux, le studio veut bien admettre que cela est lié à la concurrence de cet automne, et Blake Rochkind, PDG de Lyrical Games a donné plus de détails auprès de The Game Business. La menace GTA 6 a bien entendu contribué, puisque durant les prochaines semaines, les autres titres vont devoir batailler pour exister face à ce mastodonte. Mais cela ne se limite pas qu’au jeu de Rockstar :

« Nous sommes parmi les rares nouvelles licences à sortir cet automne, objectivement le plus chaotique de l’histoire du jeu vidéo. Non seulement GTA débarque en novembre, mais il y a aussi le remake de Zelda, Control qui sort dans quelques semaines, Silent Hill: Townfall, Phantom Blade Zero, Gears of War, Call of Duty… […] Un développeur avec qui j’ai discuté récemment a rencontré un franc succès avec un jeu vendu 30 dollars, un prix qui équivaudrait probablement à 40 dollars aujourd’hui. Une remarque de sa part m’a particulièrement marqué : « Nous n’avons jamais regretté d’être un jeu « en plus ». Nous n’avons jamais regretté de positionner notre jeu comme un titre que l’on achète en complément d’autres jeux. » Partir sur ce prix nous aidera, nous aussi, à être un jeu « en plus ». »

Une philosophie qui n’empêchera pas l’éditeur de proposer une édition Deluxe de son jeu à 59,99 €, qui contiendra un DLC majeur prévu pour l’année prochaine et des cosmétiques supplémentaires. Valor Mortis sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 13 octobre.

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Jaquette de Valor Mortis
Valor Mortis
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Date de sortie : 13/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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