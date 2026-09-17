Le studio derrière Valor Mortis justifie son choix de vendre le jeu à 39,99 €, et GTA 6 a un rôle là-dedans

Un prix qui l’aidera à séduire un public qui a déjà prévu d’acheter d’autres jeux

Initialement prévu pour septembre, Valor Mortis a pris un peu de retard pour éviter de se retrouver face à face avec des jeux qui bénéficient de bien plus d’exposition. Mais cela ne suffisait pas pour One More Level et son éditeur Lyrical Games, qui ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté en proposant Valor Mortis à un prix plus raisonnable que d’autres productions, c’est-à-dire à 39,99 €.

Sur les réseaux sociaux, le studio veut bien admettre que cela est lié à la concurrence de cet automne, et Blake Rochkind, PDG de Lyrical Games a donné plus de détails auprès de The Game Business. La menace GTA 6 a bien entendu contribué, puisque durant les prochaines semaines, les autres titres vont devoir batailler pour exister face à ce mastodonte. Mais cela ne se limite pas qu’au jeu de Rockstar :

« Nous sommes parmi les rares nouvelles licences à sortir cet automne, objectivement le plus chaotique de l’histoire du jeu vidéo. Non seulement GTA débarque en novembre, mais il y a aussi le remake de Zelda, Control qui sort dans quelques semaines, Silent Hill: Townfall, Phantom Blade Zero, Gears of War, Call of Duty… […] Un développeur avec qui j’ai discuté récemment a rencontré un franc succès avec un jeu vendu 30 dollars, un prix qui équivaudrait probablement à 40 dollars aujourd’hui. Une remarque de sa part m’a particulièrement marqué : « Nous n’avons jamais regretté d’être un jeu « en plus ». Nous n’avons jamais regretté de positionner notre jeu comme un titre que l’on achète en complément d’autres jeux. » Partir sur ce prix nous aidera, nous aussi, à être un jeu « en plus ». »

Une philosophie qui n’empêchera pas l’éditeur de proposer une édition Deluxe de son jeu à 59,99 €, qui contiendra un DLC majeur prévu pour l’année prochaine et des cosmétiques supplémentaires. Valor Mortis sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series dès le 13 octobre.