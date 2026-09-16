EA Sports FC 27 dévoile la première Team Of The Week
EA Sports FC 27 vient d’annoncer la première Team Of The Week. Comme chaque année, les joueurs et joueuses qui ont les cartes boostées sont disponibles dans les packs pendant une semaine. Voici la liste complète.
Première TOTW !
- Les gardiens : David Raya (89) et Safonov (84).
- La défense : Bronze (86), Brugts (85), Alvaro Carreras (84), Dunk (80) et Tiago Santos (80).
- Le milieu de terrain : Nmecha (86), Memeti (84), Stoica (80), Engelhardt (80), Shaqiri (80), Mastantuono (80) et Koné-Doherty (80).
- L’attaque : Yamal (97), Dumornay (89), Thuram (86), Amanda Guttieres (83), Martinelli (82), Mijnans (80), Paradela (80), Damiani (80) et Orban (80).
EA Sports FC 27 sortira le 25 septembre sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch, Xbox One, Xbox Series, Switch et Switch 2.