Pardon My French Toast se fera beurrer la tartine dès le 29 octobre, les précommandes sur Switch sont ouvertes

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Depuis sa présentation gourmande lors d’une précédente édition de l’AG French Direct, les lyonnais de ReRolled Studio (Best Day Ever) ont déployé un accès anticipé pour leur nouveau jeu, Pardon My French Toast, uniquement sur Steam. Le studio semble fin prêt à nous proposer sa version définitive en nous révélant sa date de sortie prévue pour dans quelques semaines. L’occasion d’ouvrir par la même occasion les précommandes sur Switch, avec un bonus si vous ne tardez pas trop. On vous fait une petite piqûre de rappel sur ce qu’il faut savoir sur ce jeu 100% français.

Pardon My French Toast
Une aventure délicieuse vous attend dans Pardon My French Toast // Source : ReRolled Studio

Pour une fois, ça tombe du bon côté

Vous revenez de vacances ? Notre héros lui, aimerait bien profiter des siennes ! Après avoir trouvé un ticket surprise lui permettant d’embarquer sur une super croisière organisée par Star Tine (ça ne s’invente pas), notre héros, un toast, va devoir se retrousser les manches alors que le bateau de son hôte un peu louche tombe en panne. Votre mission si vous l’acceptez ? Explorer les quatre coins des îles flottantes fruitées, tropicales ou encore hantées pour trouver des bonbons, véritable carburant du bateau capricieux, à travers plusieurs dizaines de niveaux colorés constituant ce jeu de plateforme en 3D gourmand qui nous annonce en exclusivité sa date de sortie, prévue dès le 29 octobre prochain.

Pour vous aider dans votre tâche, vous allez rapidement vous rendre compte qu’étaler toute sorte de fluides sur votre visage vous octroiera des capacités spéciales, différentes selon ce que vous choisirez d’appliquer. La crème de la crème ? Plus d’une dizaine de capacités sont pour l’instant prévues, dont notamment le miel, vous permettant d’escalader des murs ou même de tirer des objets, ou encore du chocolat figé, vous rendant plus solide pour casser des obstacles.

Comme vous avez pu le constater dans le trailer ci-dessus, Pardon My French Toast rend hommage aux purs jeux de plateforme, en témoigne son gameplay très « classique », dans le bon sens du terme, associé à des mouvements croustillants à souhait et qui ne manquent pas de tranchant. Ainsi, derrière son concept complètement beurré, vous pourrez demander à votre toast une impulsion aérienne, ou encore un bon pain bien placé (certes disent « claque » mais ça sonne mieux) pour détruire des obstacles, tandis que l’heure du pain perdu vous permettra d’aspirer du liquide pour le recracher plus loin afin d’activer des mécanismes ou vous propulser sur l’eau. Des options d’accessibilité ont aussi été ajoutées comme la possibilité d’être repêché en cas de chute ou encore la possibilité d’améliorer la visualisation de la profondeur de l’environnement.

Et là ce ne sont que des exemples parmi une panoplie plus large, comme :

  • des vermicelles colorés, permettant de faire apparaître des éléments invisibles si vous vous secouez près d’eux ;
  • la glissade beurrée, permettant de vous glisser sur le sol jusque dans des espaces confinés (pas dit qu’on le mange après ça) ;
  • le mode tartine grillée vous permettant de profiter de votre « condition » pour éclairer des lieux sombres et brûler des obstacles ;
  • ou bien la forme barbapapa permettant de réinitialiser le saut de votre héros pour faciliter les passages aériens tendus.

Pas la tartine la plus moelleuse du paquet

Pardon my french toast screenshots annonce date 3 4

D’é-tranches personnages pour attendent dans Pardon My French Toast // Source : ReRolled Studio

Encore plus étonnant, votre roi du p’tit dej pourra profiter de ces capacités pour les combiner entre elles et en créer de nouvelles, comme celle vous demandant à la fois du beurre et du chocolat et ainsi profiter d’une longue glissade pour dégommer des obstacles verticaux, ou encore le mode pain perdu qui vous permettra ici de faire de nouveau disparaître une plateforme apparue grâce aux vermicelles secoués.

Mais ce n’est pas tout puisque votre épopée vous permettra aussi de faire la rencontre d’une myriade d’autres toasts amicaux, tous aussi singuliers les uns que les autres. Au fil de vos pérégrinations, vous apprendrez à partir à leur rencontre, mais aussi à les connaître et pourquoi pas leur venir en aide. D’ailleurs, chaque toast accompagnant notre héros disposera de sa propre personnalité et de ses propres objectifs.

C’est d’ailleurs grâce à votre aide que vous ferez avancer l’histoire de par des quêtes secondaires, donc facultatives, mais hautement précieuses puisqu’elles vont débloquer des capacités supplémentaires, comme :

  • la Boussole, qui vous permettra de repasser dans les niveaux une fois l’histoire terminée et récolter plus facilement tous les collectibles et viser le 100%, auquel les développeurs ont accordé une attention toute particulière, avec en prime, des niveaux et séquences plus relevées pour satisfaire les fans de challenge, tout en restant parfaitement optionnels ;
  • ou encore le Livre de recettes, qu’il vous faudra remplir à nouveau en retrouvant les recettes du cuistot, vous permettant de modifier votre apparence.

Et surprise, les précommandes ouvrent dès MAINTENANT sur Nintendo Switch au prix de 19,99€. Pardon My French Toast est bien évidemment compatible avec la Nintendo Switch 2, sans édition dédiée. Notez que si vous précommandez le jeu sur le store de Nintendo entre aujourd’hui et la sortie du jeu, vous bénéficierez d’une réduction de -20% sur le titre, vous l’offrant sur un plateau à seulement 15,99€. Le jeu de ReRolled Studio est en parallèle toujours disponible sur Steam, tandis qu’une démo vous attend à la fois sur PC et sur Switch pour vous faire une idée de ce qui vous attend. On ne peut que vous encourager à soutenir ces productions françaises et indépendantes, alors foncez !

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Pardon My French Toast
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Date de sortie : 16/12/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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