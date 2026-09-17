Premières images pour Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, la suite du jeu d’action sans Suda51

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Surfant sur la lancée du remaster, Dragami Games s’est mis en tête de produire très rapidement une suite pour Lollipop Chainsaw, même sans son créateur. L’éditeur s’est tout de même entouré de JP Universe, studio porté sur l’IA et dirigé par Hajime Tabata (Final Fantasy XV) et de Masahiro Yuki, coproducteur du premier épisode, ainsi que de NekoshowguN, qui avait assuré le concept art pour le personnage de Juliet dans le premier épisode. On découvre aujourd’hui les premières images de ce deuxième opus.

Lollipop Chainsaw 2 Back2Back // Source : Dragami Games

Ça patine sévère

Il faudra donc l’appeler Lollipop Chainsaw 2 Back2Back. Cette suite nous place à nouveau dans la peau de Juliet, qui doit maintenant naviguer dans Jarewood, ville basée sur les ruines de San Romero, et qui est désormais très portée sur le monde du cinéma. Un réalisateur sans vergogne va ici piéger notre héroïne dans son film de zombie macabre, et il faudra tenter de lui échapper.

C’est à peu près tout ce que l’on sait sur le postulat de départ de cette suite, mais 8 minutes de gameplay ont été diffusées, étant donné que le jeu est jouable dans les allées du Tokyo Game Show. On y retrouve une Juliet très agile avec sa tronçonneuse et ses mouvements de cheerleader, surtout avec ses rollers qui lui permettent de naviguer rapidement entre les ennemis.

Le résultat est pour le moins mitigé pour le moment, tant cette démo semble peu avancée d’un point de vue technique (Juliet n’a par exemple pas sa voix). Lollipop Chainsaw 2 Back2Back a encore un peu de temps devant lui, même si sa sortie semble prévue dans le courant de l’année 2027. Pour le moment, le jeu n’a été annoncé que sur PS5, mais d’autres plateformes devraient suivre.

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