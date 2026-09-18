Control Resonant : Les premiers tests sont tombés, que vaut cette suite plus orientée action ?

Digne successeur ?

Après un FBC Firebreak qui n’a pas convaincu, Remedy avait besoin d’une victoire. Control Resonant semble lui donner ce dont il avait besoin, puisque les critiques à son sujet sont élogieuses, même si le titre est encore loin de faire l’unanimité. Avec un score Metacritic et OpenCritic à 85 au moment où l’on écrit ces lignes, le jeu plait beaucoup, mais il y a aussi quelques défauts qui reviennent souvent.

Eurogamer regrette que cette suite ne brille pas autant que le premier épisode d’un point de vue narratif, surtout dans sa première partie, tout en essayant trop de choses à la fois. De son côté, PushSquare estime que les combats peuvent rapidement devenir répétitifs, avec un bestiaire qui commence lui aussi à se répéter sur la dernière ligne droite. Beaucoup saluent néanmoins le côté très Gravity Rush des pouvoirs de Dylan qui lui permettent de naviguer sur les murs et les plafonds, et si IGN note par exemple que la partie RPG du jeu n’est pas réellement profonde, tout le reste est de haut calibre. C’est un peu le même son de cloches chez nos confrères de Gamekult, qui saluent l’incroyable level-design du jeu.

Voici quelques tests de Control Resonant :

Pour notre test, il faudra malheureusement patienter un peu plus longtemps car nous n’avons pas reçu de code pour tester le jeu en avance. Control Resonant sera disponible dès le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, sauf pour sa version physique qui sortira