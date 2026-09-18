Control Resonant : Les premiers tests sont tombés, que vaut cette suite plus orientée action ?

Publié le :

1 commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

1

Difficile de faire un choix en ce mois de septembre avec toutes les sorties qui s’enchaînent, c’est pourquoi il est toujours bon de guetter quelques recommandations pour savoir vers quoi s’orienter. Control Resonant sera par exemple le gros temps fort de la semaine prochaine, et Remedy se sent tellement confiant à son sujet que l’embargo autour des tests vient déjà d’être levé. Voici ce qu’en a pensé une partie de la presse.

Control Resonant // Source : Remedy

Digne successeur ?

Après un FBC Firebreak qui n’a pas convaincu, Remedy avait besoin d’une victoire. Control Resonant semble lui donner ce dont il avait besoin, puisque les critiques à son sujet sont élogieuses, même si le titre est encore loin de faire l’unanimité. Avec un score Metacritic et OpenCritic à 85 au moment où l’on écrit ces lignes, le jeu plait beaucoup, mais il y a aussi quelques défauts qui reviennent souvent.

Eurogamer regrette que cette suite ne brille pas autant que le premier épisode d’un point de vue narratif, surtout dans sa première partie, tout en essayant trop de choses à la fois. De son côté, PushSquare estime que les combats peuvent rapidement devenir répétitifs, avec un bestiaire qui commence lui aussi à se répéter sur la dernière ligne droite. Beaucoup saluent néanmoins le côté très Gravity Rush des pouvoirs de Dylan qui lui permettent de naviguer sur les murs et les plafonds, et si IGN note par exemple que la partie RPG du jeu n’est pas réellement profonde, tout le reste est de haut calibre. C’est un peu le même son de cloches chez nos confrères de Gamekult, qui saluent l’incroyable level-design du jeu.

Voici quelques tests de Control Resonant :

Pour notre test, il faudra malheureusement patienter un peu plus longtemps car nous n’avons pas reçu de code pour tester le jeu en avance. Control Resonant sera disponible dès le 24 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, sauf pour sa version physique qui sortira

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Control: Resonant
Control: Resonant
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 24/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

Sur le même thème

Control Resonant : Durée de vie, modes d’affichage, modes de difficulté… Remedy fait le point avant la sortie du jeu

pc ps5 xbox series
Control Resonant : Durée de vie, modes d’affichage, modes de difficulté… Remedy fait le point avant la sortie du jeu

Control Resonant passe gold et sortira bien à temps… sauf pour ce qui est de son édition physique

pc ps5 xbox series
Control Resonant passe gold et sortira bien à temps… sauf pour ce qui est de son édition physique

Chez Remedy, Control Resonant est déjà populaire auprès du public, tandis qu’Alan Wake 2 dépasse les 3 millions de ventes

pc ps5 xbox series
Chez Remedy, Control Resonant est déjà populaire auprès du public, tandis qu’Alan Wake 2 dépasse les 3 millions de ventes

Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »

pc ps5 xbox series
Control Resonant : Remedy révèle la durée de vie de son action-RPG, il faudra environ 30h pour boucler « l’expérience de base »
S'abonner
Me notifier des
guest
1 Commentaire
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Chez Take-Two, le marché PC devient de plus en plus important, rendant un portage de GTA 6 évident
ps5 xbox series
Chez Take-Two, le marché PC devient de plus en plus important, rendant un portage de GTA 6 évident
Le réalisateur de The Last of Us a un avis tranché sur les AAA comme God of War: Laufey qui manqueraient d’idées innovantes
ps5
Le réalisateur de The Last of Us a un avis tranché sur les AAA comme God of War: Laufey qui manqueraient d’idées innovantes
Final Fantasy VII Revelation pourrait peser pas loin de 200 Go selon son réalisateur
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation pourrait peser pas loin de 200 Go selon son réalisateur
The Rogue Prince of Persia sort sa mise à jour Anniversaire avec des nouveautés de gameplay et des tonnes de correctifs
pc ps5 xbox series switch switch 2
The Rogue Prince of Persia sort sa mise à jour Anniversaire avec des nouveautés de gameplay et des tonnes de correctifs
85 % des développeurs japonais utiliseraient l’IA générative sous une forme ou une autre, selon un récent sondage
85 % des développeurs japonais utiliseraient l’IA générative sous une forme ou une autre, selon un récent sondage
Le jeu cozy Bloomwalker sortira aussi sur PS5 et les Switch tout en annonçant faire partie de l’univers de Ni no Kuni
pc ps5 xbox series switch switch 2
Le jeu cozy Bloomwalker sortira aussi sur PS5 et les Switch tout en annonçant faire partie de l’univers de Ni no Kuni
Alien: Isolation 2 : nous avons joué à cette suite et elle nous a collé les Xénomiquettes
pc ps5 xbox series
Alien: Isolation 2 : nous avons joué à cette suite et elle nous a collé les Xénomiquettes
Le studio derrière Valor Mortis justifie son choix de vendre le jeu à 39,99 €, et GTA 6 a un rôle là-dedans
pc ps5 xbox series
Valor Mortis revisitera les guerres napoléoniennes à la sauce Dark Fantasy
Final Fantasy VII Revelation : Un aperçu du Labyrinthe Tornade montre de nouvelles images de gameplay et du système FITS
pc ps5 xbox series switch 2
Final Fantasy VII Revelation : Un aperçu du Labyrinthe Tornade montre de nouvelles images de gameplay et du système FITS
iPhone 16 Pro Max pour jouer : vaut-il encore le coup en 2026 ?
iPhone 16 Pro Max pour jouer : vaut-il encore le coup en 2026 ?
Zero Parades: For Dead Spies sortira le 3 novembre sur PS5 avec une grosse mise à jour
pc ps5
Zero Parades: For Dead Spies sortira le 3 novembre sur PS5 avec une grosse mise à jour
Conférence Xbox Tokyo Game Show : Résumé des annonces (Physint, Gachiakuta, Bloodstained…)
Conférence Xbox Tokyo Game Show : Résumé des annonces (Physint, Gachiakuta, Bloodstained…)
Edge of Memories sortira le 5 novembre, alors que son studio a été placé en liquidation judiciaire
pc ps5 xbox series
Edge of Memories sortira le 5 novembre, alors que son studio a été placé en liquidation judiciaire
GTA 6 : Un album officiel de 34 titres s’annonce en physique et accompagnera la sortie du jeu
ps5 xbox series
GTA-6-vignette
Pardon My French Toast se fera beurrer la tartine dès le 29 octobre, les précommandes sur Switch sont ouvertes
pc switch
Pardon My French Toast
Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD
pc xbox series
Bill Skarsgård sera l’acteur principal de Physint, Hideo Kojima donne des nouvelles du jeu tout en évoquant OD
Heart Machine, le studio derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash, ne compte presque plus aucun employé
pc ps5 xbox series switch ios ps4 xbox one
Heart Machine, le studio derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash, ne compte presque plus aucun employé
Premières images pour Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, la suite du jeu d’action sans Suda51
ps5
Premières images pour Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, la suite du jeu d’action sans Suda51
La suite de The Blood of Dawnwalker ne proposera pas forcément une contrainte de temps comme celle du premier jeu
pc ps5 xbox series
the-blood-of-dawnwalker
GTA 6 : Des informations sur la bande-son devraient arriver sous peu, Spotify tease une collaboration
ps5 xbox series
GTA 6 : Des informations sur la bande-son devraient arriver sous peu, Spotify tease une collaboration
Les premiers avis sur le nouveau film Resident Evil sont tombés, et ils sont dithyrambiques
Les premiers avis sur le nouveau film Resident Evil sont tombés, et ils sont dithyrambiques
Monster Hunter Wilds : Nos premières impressions sur la grande extension Ascendance et la version Switch 2 du jeu de base
pc ps5 xbox series
Monster Hunter Wilds : Nos premières impressions sur la grande extension Ascendance et la version Switch 2 du jeu de base
EA Sports FC 27 dévoile la première Team Of The Week
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 27 dévoile la première Team Of The Week
Le retour de Terranigma annonce sa sortie au 14 janvier 2027 et détaille en vidéo ses nouvelles fonctionnalités
pc ps5 xbox series switch ps4 switch 2
Le retour de Terranigma annonce sa sortie au 14 janvier 2027 et détaille en vidéo ses nouvelles fonctionnalités