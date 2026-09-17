Heart Machine, le studio derrière Hyper Light Drifter et Solar Ash, ne compte presque plus aucun employé

Un studio à bout de souffle

Sur LinkedIn, Alx Preston a précisé qu’un jeu non annoncé venait d’être annulé chez Heart Machine suite au retrait d’un éditeur sur ce projet. Puisque les finances du studio vont assez mal comme cela, cela a conduit à des licenciements, alors que le studio avait déjà viré pas mal de personnes l’an dernier.

On apprend ainsi que « presque tout le monde » a été licencié, et que l’avenir de Heart Machine est plus qu’incertain :

« Nous travaillions sur un titre encore non annoncé, financé par un éditeur. Cette semaine, ce dernier a décidé de ne pas poursuivre le projet. Privés de cette source de revenus essentielle pour le studio et sans autres solutions immédiates ni trésorerie, nous avons dû nous séparer de presque tout le monde au sein de l’équipe. C’est un crève-coeur. […] Poursuivre notre route dans une industrie de plus en plus difficile s’est avéré extrêmement éprouvant, et je ne sais pas encore comment Heart Machine va survivre. Toutefois, tant que nous serons là, nous continuerons à tout mettre en œuvre pour tracer notre chemin. »

On ignore si un autre projet est dans les cartons, mais sans un partenaire fiable, Heart Machine a désormais peu de chances de s’en sortir. Une triste nouvelle pour un studio talentueux qui avait sa patte bien à lui, et qui a livré quelques jeux mémorables.