Le jeu cozy Bloomwalker sortira aussi sur PS5 et les Switch tout en annonçant faire partie de l’univers de Ni no Kuni

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Annoncé l’an dernier à la Gamescom, Bloomwalker s’est vite imposé comme une belle curiosité cozy. Sa patte graphique notamment, et sa proposition d’un voyage entouré de créatures et d’objets animés, nous donnaient même l’impression de faire face à un film Ghibli. Eh bien on ne croyait pas si bien dire puisque, en plus d’annoncer des plateformes de sortie supplémentaires, le jeu de Netmarble vient d’indiquer qu’il faisait partie d’un univers apprécié du JRPG.

Bloomwalker // Source : Netmarble

Y avait comme un air de famille faut dire

Un petit garçon parti à l’aventure accompagné de petits lutins et de sa maison itinérante porté par des artisans pas comme les autres, le tout dans un vaste univers coloré, Bloomwalker avait déjà de quoi nous faire succomber. Jusqu’ici annoncé sur Xbox Series et PC, Netmarble nous annonce la bonne nouvelle : le titre cozy orienté survie arrivera aussi sur PS5 ainsi que sur les deux Switch.

Bloomwalker en profite pour se montrer de nouveau en vidéo dans le cadre du Tokyo Game Show 2026. On revoit notre petit bonhomme bien occupé entre la purification des sanctuaires de Luminoa, la récupération de ressources, et l’agencement de l’intérieur dimensionnel de sa maison itinérante.

Un univers toujours aussi charmant qui cachait depuis le départ des faux-airs d’une création digne du Studio Ghibli. Ce n’est pas un hasard, car figurez-vous que le jeu vient d’officialiser son appartenance à l’univers Ni no Kuni, la charmante série de JRPG ayant donné naissance à deux opus, dont le premier vu directement développé en collaboration avec le studio d’animation. Bon, pour l’instant, c’est aussi et surtout une étiquette, mais qui sait ce que cela nous réservera au niveau du lore.

Bloomwalker est donc désormais attendu sur PC (via Steam et Microsoft Store), PS5, Xbox Series, Switch 2 et Switch, à une date encore inconnue. Retrouvez notre aperçu du titre réalisé l’an dernier, alors que le jeu s’appelait encore Project Bloomwalker.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

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