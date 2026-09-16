Monster Hunter Wilds: Ascendance confirme le retour du Teostra et détaille plusieurs améliorations

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Monster Hunter Wilds: Ascendance continue progressivement de se dévoiler avant sa sortie prévue pour 2027. À l’occasion de sa présentation dédiée au Tokyo Game Show 2026, Capcom a diffusé une version étendue de son dernier trailer avec une apparition qui devrait parler aux habitués de la série, et surtout aux nombreux vétérans de Monster Hunter World. Ryozo Tsujimoto et Takuro Hiraoka, respectivement producteur et réalisateur de l’extension, en ont également profité pour revenir sur le fonctionnement de l’Ignificateur et présenter plusieurs améliorations de confort.

Monster Hunter Wilds Ascendance - Teostra // Source : Capcom

Le Teostra rejoint les Dragons Anciens d’Ascendance

Après le Kushala Daora et le Lao-Shan Lung, c’est donc au tour du Teostra de confirmer son retour dans Monster Hunter Wilds. Ce Dragon Ancien reste fidèle à ses habitudes et devrait toujours miser sur ses flammes et ses capacités explosives pour mettre les joueurs sous pression. Cette apparition s’inscrit dans l’une des grandes thématiques d’Ascendance qui racontera les conséquences de l’arrivée soudaine de plusieurs Dragons Anciens dans les Terres interdites. L’équipe d’expédition tentera de comprendre les bouleversements écologiques qui touchent la région et cela pourrait bien se traduire par l’une des plus grosses concentrations de Dragon Anciens dans un opus de la franchise (ce qui ne serait pas pour nous déplaire).

Capcom est aussi revenu rapidement sur l’Araketa qui a déjà été présenté, ainsi que sur le Gundoraja, un nouveau Dragon Ancien pouvant contrôler les tempêtes. Le rang Maître fera lui aussi son retour pour proposer des chasses plus corsées. L’éditeur japonais a également profité de cette nouvelle présentation pour détailler davantage l’Ignificateur, le nouvel équipement d’Ascendance. Celui-ci donnera accès à des actions spécifiques pour les 14 types d’armes et permettra temporairement de renforcer leurs particularités, avec de nouvelles attaques, options de mobilité et possibilités de combos.

On nous a également détaillé plusieurs éléments de confort (QOL) comme la possibilité de changer plus rapidement d’arme sans avoir besoin de monter sur son Seikret. Il deviendra également possible de modifier son équipement depuis la boîte à objets sans devoir systématiquement entrer dans une tente. Ces changements ne seront pas réservés aux acheteurs d’Ascendance. Capcom confirme qu’ils seront également déployés dans Monster Hunter Wilds afin que tout le monde puisse en profiter.

Monster Hunter Wilds: Ascendance sortira en 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. La version Switch 2 du jeu de base est prévue pour le 4 décembre prochain.

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Monster Hunter Wilds
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Date de sortie : 28/02/2025

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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