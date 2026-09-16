Monster Hunter Wilds: Ascendance confirme le retour du Teostra et détaille plusieurs améliorations

Le Teostra rejoint les Dragons Anciens d’Ascendance

Après le Kushala Daora et le Lao-Shan Lung, c’est donc au tour du Teostra de confirmer son retour dans Monster Hunter Wilds. Ce Dragon Ancien reste fidèle à ses habitudes et devrait toujours miser sur ses flammes et ses capacités explosives pour mettre les joueurs sous pression. Cette apparition s’inscrit dans l’une des grandes thématiques d’Ascendance qui racontera les conséquences de l’arrivée soudaine de plusieurs Dragons Anciens dans les Terres interdites. L’équipe d’expédition tentera de comprendre les bouleversements écologiques qui touchent la région et cela pourrait bien se traduire par l’une des plus grosses concentrations de Dragon Anciens dans un opus de la franchise (ce qui ne serait pas pour nous déplaire).

Capcom est aussi revenu rapidement sur l’Araketa qui a déjà été présenté, ainsi que sur le Gundoraja, un nouveau Dragon Ancien pouvant contrôler les tempêtes. Le rang Maître fera lui aussi son retour pour proposer des chasses plus corsées. L’éditeur japonais a également profité de cette nouvelle présentation pour détailler davantage l’Ignificateur, le nouvel équipement d’Ascendance. Celui-ci donnera accès à des actions spécifiques pour les 14 types d’armes et permettra temporairement de renforcer leurs particularités, avec de nouvelles attaques, options de mobilité et possibilités de combos.

On nous a également détaillé plusieurs éléments de confort (QOL) comme la possibilité de changer plus rapidement d’arme sans avoir besoin de monter sur son Seikret. Il deviendra également possible de modifier son équipement depuis la boîte à objets sans devoir systématiquement entrer dans une tente. Ces changements ne seront pas réservés aux acheteurs d’Ascendance. Capcom confirme qu’ils seront également déployés dans Monster Hunter Wilds afin que tout le monde puisse en profiter.

Monster Hunter Wilds: Ascendance sortira en 2027 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC et Nintendo Switch 2. La version Switch 2 du jeu de base est prévue pour le 4 décembre prochain.