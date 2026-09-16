Prismana Aniimo : Comment en obtenir, où les trouver et liste complète

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En explorant Idylle, vous finirez par tomber sur une créature aux reflets irisés qui détonne complètement avec ses congénères. C’est un Aniimo Prismana. L’idée est comparable à celle des Pokémon chromatiques, mais le système va légèrement plus loin : certaines de ces formes changent d’élément, et surtout, leur apparition ne se subit pas, elle se provoque. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les Aniimo Prismana, comment forcer leur apparition et lesquels sont connus à ce jour.

Les Aniimo Prismana // Source : ActuGaming

C’est quoi un Aniimo Prismana ?

Faisons simple : c’est un Shiny. Un Aniimo Prismana est une forme alternative d’une créature déjà existante. Ainsi, la bestiole arbore souvent un swap color, avec des teintes nacrées, des motifs inédits et parfois une silhouette remaniée, parfois loin du simple changement de palette. Mais au-delà d’une esthétique différente, il y a d’autres subtilités à prendre en compte.

Car si l’analogie avec les Pokémon chromatiques est assez simple à faire, il faut tout de même noter que le changement n’est pas seulement cosmétique. Déjà, il n’y a pas de côté aléatoire car dans Aniimo, on peut « provoquer » l’apparition d’un Prismana (on y revient après). Mais aussi, son élément peut varier, ce qui peut changer pas mal votre équipe.

Quelles différences entre un Aniimo Prismana et un classique ?

À vrai dire, on peut citer trois différences, mais seulement une aura un réel impact sur votre façon de jouer :

  • L’apparence : C’est évidemment la plus visible. Un Prismana arbore un design différent, souvent plus poussé et/ou impactant, histoire de montrer sa rareté
  • Les statistiques sont identiques : Non, un Aniimo Prismana n’est pas plus fort qu’un Aniimo classique. Mêmes points de vie, même attaque, mêmes défenses, même total d’attributs. Ni bonus caché ni palier supérieur. Passer des heures à traquer une forme Prismana en espérant un gain de puissance revient à perdre son temps. Mais…
  • L’élément peut changer : C’est là que ça devient intéressant pour les personnes qui cherchent à optimiser leur équipe. Une partie des Aniimo Prismana ne conserve pas le type de sa version d’origine : une créature de type Terre peut devenir Glace, une autre passer de Feu à Foudre, et certaines formes affichent même une double appartenance élémentaire en captant un autre élément

Comment obtenir des Prismana ?

Il existe différents moyens pour obtenir ces créatures uniques, même si l’on imagine que les méthodes vont évoluer d’une mise à jour à l’autre. On vous explique.

La capture sauvage, la méthode principale

Aniimo capture ecran 1 1

Avancer dans les régions débloque des badges, qui donnent divers bonus // Aniimo // Source : ActuGaming

C’est celle qui vous occupera sur la durée, et elle passe principalement par la météo. Les Aniimo Prismana apparaissent pendant le flux Prismana, un état météorologique régional au même titre que la pluie ou l’orage. Quand il s’installe sur une zone, la forme Prismana locale peut apparaître dans la nature. Chaque région possède la sienne, ce qui impose de voyager plutôt que de camper au même endroit.

Aniimo capture ecran 3 2

Imprégner de l’énergie pour développer la région // Aniimo // Source : ActuGaming

Attendre que le phénomène survienne seul est la méthode la plus lente. Mais il y a tout de même des moyens pour faire augmenter les chances d’apparition des Prismana : en fait, le jeu en propose deux mais il faudra déjà un peu progresser.

Les paliers à débloquer d’abord. En avançant sur la complétion d’une zone, vous développerez l’écosystème local, ce qui permettra d’obtenir divers bonus via un système de badge (bronze, argent, or et un palier supérieur, probablement platine). Le bronze permet d’augmenter le taux de capture, tandis que l’argent permet d’avoir plus d’Aniimo à fort potentiel. Puis, quand vous êtes sur une Branche, vous pouvez aussi l’imprégner d’énergie. Cela demande un peu d’investissement, mais après une soixantaine d’unité d’énergie imprégnée, cela permet de modifier la météo et attirer des Aniimo Prismana.

Les floraisons et les offrandes

Puis il y a le système d’enrichissement. Toujours en étant sur une branche, vous avez l’option Enrichir en bas à gauche. Ici, vous avez 3 chances dites « gratuites » par jour (l’énergie revient quotidiennement, ou alors vous pouvez en acheter, jusqu’à un total de 15 par jour) et vous pouvez ainsi faire une offrande. Réaliser une offrande vous permettra d’enrichir une floraison et de facto, d’avoir une chance d’attirer un Aniimo de forme Prismana.

Aniimo capture ecran 7 5

Les Aniimo affluent pendant une floraison // Source : ActuGaming

Une fois l’offrande réalisée, l’objectif vous amènera vers l’une des floraisons de la région. Une fois sur place, lancez le défi, qui, dans une durée limitée, va invoquer/attirer une foule d’Aniimo. Une fois terminé, à vous de libérer l’énergie prismatique, pour qu’elle vous donne une chance de faire apparaître un Prismana. Évidemment, chaque floraison et chaque offrande attire une créature particulière, donc à vous de voir quel Aniimo vous visez.

Une fois qu’un Prismana apparaît, ne le perdez pas de vue : un seul apparaît à la fois et il ne réapparaît pas (tout de suite).

Les œufs Prismana

Une partie des formes Prismana s’obtient par l’éclosion plutôt que par la chasse. Certains œufs garantissent une forme Prismana, d’autres se contentent d’augmenter les chances. Les expéditions menées depuis votre véhicule peuvent également rapporter des œufs porteurs du trait. Tous passent ensuite par le temps d’incubation habituel.

Le Battle Pass ou en récompense

Aniimo capture ecran 8 8

Fulmi proposé dans le Battle Pass // Aniimo // Source : ActuGaming

Certains Aniimo Prismana ne s’obtiennent qu’en récompense. Sur le Battle Pass actuel (nommé Manuel du Compagnon en jeu), le palier 20 (payant) donne un œuf pour obtenir la forme Prismana de Fulmi. Il s’utilise dans les Éclorateurs d’avant-poste, et il garantit une Puissance potentielle Parfaite. On imagine que d’autres tomberont à l’avenir.

Les événements, comme Le Pacte de Prismana

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Le Pacte de Prismana // Aniimo // Source : ActuGaming

Au lancement, un événement temporaire, appelé le Pacte de Prismana, permet d’obtenir gratuitement et à coup sûr un Aniimo de forme rare. C’est une mini quête secondaire qui vous demande d’aller voir Bohr dans la cité, et qui vous propose de sélectionner un Prismana parmi 14 choix. Il sera débloqué automatiquement une fois le rang Excursionniste I atteint (débloqué après le niveau 40 du personnage).

Liste des Aniimo Prismana

Voici la liste des Aniimo Prismana connus au lancement du jeu. Attention, cette liste est non exhaustive, ni définitive, elle sera mise à jour régulièrement :

  • Hurlebrasier (No.003) : Feu – DPS
  • Stellaria (No.006) : Ténèbres/Glace- DPS
  • Clairbec (No.009) : Vent/Électrique – DPS
  • Iris (No.011) : Plante – DPS
  • Givrotus (No.015) : Eau/Lumière – Soin
  • Turbulaine (No.018) : Vent/Ténèbre – Soutien
  • Sorcelonde (No.021) : Ténèbres/Plante – Régénération
  • Rapiéronce (No.034) : Plante/Eau – DPS
  • Igniti (No.041) : Ténèbres/Feu – DPS
  • Molosabre (No.044) : Glace – DPS
  • Astrophel (No.055) : Eau – DPS
  • Voltignasse (No.046) : Électrique/Tenèbre – Rupture
  • Terriloutre (No.052) : Eau – Rupture
  • Fulgucrin (No.060) : Électrique – DPS
  • Casquipreux (No.062) : Ténèbres – DPS
  • Grizzo (No.069) : Terre/Ténèbre – DPS
  • Magmarex (No.072) : Feu/Ténèbre – Rupture
  • Luminelle (No.079) : Électrique/Lumière – Soutien
  • Fulmi (No. ???) : ???
  • Irisalis (No.10001) : Plante – DPS

Pour plus d’astuces, consultez notre guide complet d’Aniimo qui vous donne des indications sur la map interactive ou encore les événements à venir.

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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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