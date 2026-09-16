Carte interactive Aniimo : Où trouver les coffres, Aniimo, floraison, Aniipods, sanctuaires…

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Non, Aniimo ne dispose d’aucune carte officielle en dehors du jeu. Mais oui, il existe des maps interactives. Pawprint Studio n’en a pas publié, et toutes celles que vous croiserez en ligne sont des projets communautaires ou éditoriaux. Cela ne veut pas dire que vous êtes démuni pour explorer Idylle puisque le jeu embarque son propre système de cartographie, qui se déverrouille au fil de vos découvertes. Voici comment fonctionne la carte du jeu et où trouver une bonne map interactive.

Illustration Aniimo // Source : Pawprint

Où trouver la carte interactive Aniimo ?

Il n’existe aucune carte interactive officielle publiée par Pawprint Studio en dehors du jeu. Toutes les cartes disponibles sont des initiatives communautaires :

  • Aniidex est, pour l’instant, la plus exhaustive. Près de 4 000 marqueurs y sont recensés, notamment l’entrée des donjons, l’emplacement des énigmes, les ressources comme des fleurs et avec un suivi de progression intégré. C’est l’outil à ouvrir quand vous visez la complétion d’une zone et que vous voulez être certain de ne rien laisser derrière vous. Le site est uniquement en anglais.
  • Aniimo Tools est la seule des trois à proposer une interface en français. Sa carte filtre les apparitions par élément, par stade d’évolution et par moment de la journée, et signale les créatures liées à une météo précise, pluie, neige, orage ou flux prismana. Le site permet également d’exporter et de réimporter sa progression. Toutes les régions ne sont pas encore couvertes : le projet avance au fil des confirmations, ce que le créateur solo du site explique.
  • Enfin, Game8 propose la carte la plus lisible pour débuter. Elle est découpée par région, adossée à des fiches explicatives sur chaque point d’intérêt, et l’ensemble est intégré à un wiki complet sur le jeu. Là aussi entièrement en anglais, et il faudra s’inscrire pour avoir un suivi

A quoi sert une carte interactive et où en trouver une ?

Le continent d’Idylle est vaste, et Aniimo ne facilite pas toujours la tâche : une créature peut n’apparaître que la nuit, une autre uniquement sous la pluie, et des centaines de coffres attendent d’être trouvés. D’où la question qui revient chez beaucoup de joueurs et joueuses dès les premières heures : existe-t-il une carte interactive pour s’y retrouver ? La réponse tient en deux parties. Le jeu embarque déjà un système de cartographie complet, et il existe des maps interactives, comme listées plus haut.

La map du jeu se débloque au fur et à mesure

Premier réflexe à prendre : dans Aniimo, la carte d’une zone n’est pas disponible d’office. Elle s’ouvre quand vous activez les bons points sur le terrain. Les Floraisons (les points de TP traditionnels) sont les balises centrales et sont dispersées dans chaque région. Une fois activées, elles révèlent la carte de la zone environnante et servent de points de téléportation gratuits et illimités. Elles restaurent aussi les points de vie de votre équipe.

Aniimo branche 1

Une branche dans Aniimo // Source : ActuGaming

Les Branches fonctionnent à une plus grande échelle. Activer une Branche révèle l’ensemble des Floraisons d’un large secteur et débloque une couche d’information supplémentaire sur la carte. Elles peuvent aussi être imprégnées d’énergie, ce qui va demander de l’Ambre Lumin. En échange, elle améliore l’écosystème local, par exemple, en augmentant les chances de capture ou augmenter la limite quotidienne d’utilisation d’enrichissement. En faisant une offrande, elle peut aussi faire varier la météo.

Liste des régions de Aniimo

Au lancement du jeu, il y a 14 zones à découvrir dans le monde d’Idylle. Voici la liste complète (prenez en compte que ces informations sont datées de la sortie) :

  • Plaines venteuses
  • Forêt des météores
  • Crête des corcs
  • Grève d’échoflux
  • Vallée de béryll
  • Bois brumeux
  • Le détroit argenté
  • Forêt des foudres
  • Mer Florales
  • Pré-aux-frimas
  • Hautes-plaines ocres
  • Bois de la tour-aux-roses
  • Côté de maréeflore
  • Isthme du zéphyr

Et comment utiliser une map interactive externe ?

Aniimo carte 2

Un aperçu de la carte au début du jeu // Aniimo // Source : ActuGaming

Comme évoqué plus haut, il s’agit souvent de sites communautaires externes. Pour l’instant, nous n’avons pas l’outil pour vous en proposer une sur le site, et vous l’avez compris, ce ne sont pas des projets officiels. Pas possible donc de synchroniser vos données de jeu directement dessus. Mais cela vous permet de suivre les coffres trouvés, les Aniimo capturés, etc…

Cela vous permettra d’avancer sur la complétion de l’Aniilog et de vous éviter de tourner en rond pour trouver une créature, ou pour finir une zone à 100%. Il y a proche d’un millier de coffres, et les mises à jour à venir viendront en rajouter. Ces cartes sont souvent mises à jour elles aussi. Et on fera une modification de l’article si une prime plus qu’une autr.

Pour d’autres astuces et soluces, vous pouvez consulter notre guide complet d’Aniimo. On vous guide par exemple sur le meilleur starter à choisir. On vous expliquera aussi où trouver tous les collectibles et d’autres conseils.

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Aniimo
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Date de sortie : 16/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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