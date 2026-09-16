Pragmata recevra son DLC gratuit Mega Man le 17 septembre, avec deux paires de costumes plutôt marrants

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Capcom est aujourd’hui sur une lancée sans faux pas, et Pragmata aura contribué à cette année particulièrement réussie chez l’éditeur. Le jeu a un capital sympathie non négligeable puisqu’il a atteint les 2 millions de ventes assez rapidement, un exploit pour une nouvelle licence qui, sur le papier, ne parlait pas à tout le monde. Histoire de remercier le public tout en faisant la promotion d’un autre jeu à venir, Capcom publiera demain un DLC gratuit centré sur Mega Man.

Pragmata // Source : Capcom

Même Diana a droit à son skin

Ce que l’on croyait être une blague au début est devenu réel, puisque le costume de Mega Man va bel et bien débarquer dans Pragmata. Capcom ne vous demandera pas de payer pour cela étant donné que ce costume sera proposé gratuitement dès le 17 septembre (donc demain), et il ne viendra pas seul.

Durant le Capcom Spotlight qui a eu lieu aujourd’hui à l’occasion de l’ouverture de la Gamescom, l’éditeur a précisé que ce DLC gratuit contiendrait en réalité deux versions du costume de Mega Man, avec un skin plus « classique » et rond, et un autre plus moderne et fin. On retrouvera aussi deux costumes pour Diana, cette fois-ci à l’effigie de Roll, avec l’un d’entre eux qui remplace juste ses vêtements (et elle est terrifiante ou c’est juste nous ?), tandis que le second applique aussi un filtre sur le visage. De nouvelles animations seront aussi proposées, ainsi que des musiques d’ambiance tirées de la licence.

Pragmata est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.

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Jaquette de Pragmata
Pragmata
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Date de sortie : 17/04/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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