Pragmata recevra son DLC gratuit Mega Man le 17 septembre, avec deux paires de costumes plutôt marrants

Même Diana a droit à son skin

Ce que l’on croyait être une blague au début est devenu réel, puisque le costume de Mega Man va bel et bien débarquer dans Pragmata. Capcom ne vous demandera pas de payer pour cela étant donné que ce costume sera proposé gratuitement dès le 17 septembre (donc demain), et il ne viendra pas seul.

Durant le Capcom Spotlight qui a eu lieu aujourd’hui à l’occasion de l’ouverture de la Gamescom, l’éditeur a précisé que ce DLC gratuit contiendrait en réalité deux versions du costume de Mega Man, avec un skin plus « classique » et rond, et un autre plus moderne et fin. On retrouvera aussi deux costumes pour Diana, cette fois-ci à l’effigie de Roll, avec l’un d’entre eux qui remplace juste ses vêtements (et elle est terrifiante ou c’est juste nous ?), tandis que le second applique aussi un filtre sur le visage. De nouvelles animations seront aussi proposées, ainsi que des musiques d’ambiance tirées de la licence.

Pragmata est disponible sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus sur le jeu.