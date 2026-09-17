Edge of Memories sortira le 5 novembre, alors que son studio a été placé en liquidation judiciaire

Une sortie plus qu’amère

Edge of Memories a refait parler de lui à l’occasion du Tokyo Game Show puisqu’il figurait dans la liste des jeux présentés durant la conférence Xbox. On y a découvert une nouvelle bande-annonce avec le doublage japonais (on reconnaît quelques voix connues ici), puisqu’il fallait ici parler à un public amateur de JRPG.

Pour rappel, Edge of Memories nous place dans la peau d’Eline, une guerrière qui est chargée de sauver la faune et la flore de la Corrosien qui commence à envahir le continent. Le gameplay orienté action s’illustre dans cette nouvelle vidéo, tout comme les compagnons de notre protagoniste qui lui prêteront main forte durant les affrontements.

On a surtout appris la date de sortie du jeu. Nacon avait promis que malgré la liquidation judiciaire de Midgar Studio, Edge of Memories sortirait bien cette année sur PC, PS5 et Xbox Series, et c’est le cas puisque le titre verra le jour le 5 novembre prochain. Reste maintenant à voir dans quel état, et si tout le monde sera bien crédité comme il se doit.