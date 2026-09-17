Edge of Memories sortira le 5 novembre, alors que son studio a été placé en liquidation judiciaire
Qu’il est étrange de voir débarquer Edge of Memories dans ce contexte. Dans un meilleur monde, le RPG français de Midgar Studio aurait été accueilli avec joie, alors qu’aujourd’hui, la communication autour du jeu nous rappelle seulement que Nacon n’a pas été capable de sauver ce studio. L’équipe en charge du projet n’aura donc même pas eu le temps d’en voir le bout, et si des personnes ont pris le relais pour terminer le jeu, la sortie aura un goût très particulier.
Une sortie plus qu’amère
Edge of Memories a refait parler de lui à l’occasion du Tokyo Game Show puisqu’il figurait dans la liste des jeux présentés durant la conférence Xbox. On y a découvert une nouvelle bande-annonce avec le doublage japonais (on reconnaît quelques voix connues ici), puisqu’il fallait ici parler à un public amateur de JRPG.
Pour rappel, Edge of Memories nous place dans la peau d’Eline, une guerrière qui est chargée de sauver la faune et la flore de la Corrosien qui commence à envahir le continent. Le gameplay orienté action s’illustre dans cette nouvelle vidéo, tout comme les compagnons de notre protagoniste qui lui prêteront main forte durant les affrontements.
On a surtout appris la date de sortie du jeu. Nacon avait promis que malgré la liquidation judiciaire de Midgar Studio, Edge of Memories sortirait bien cette année sur PC, PS5 et Xbox Series, et c’est le cas puisque le titre verra le jour le 5 novembre prochain. Reste maintenant à voir dans quel état, et si tout le monde sera bien crédité comme il se doit.