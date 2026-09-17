Edge of Memories sortira le 5 novembre, alors que son studio a été placé en liquidation judiciaire

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Qu’il est étrange de voir débarquer Edge of Memories dans ce contexte. Dans un meilleur monde, le RPG français de Midgar Studio aurait été accueilli avec joie, alors qu’aujourd’hui, la communication autour du jeu nous rappelle seulement que Nacon n’a pas été capable de sauver ce studio. L’équipe en charge du projet n’aura donc même pas eu le temps d’en voir le bout, et si des personnes ont pris le relais pour terminer le jeu, la sortie aura un goût très particulier.

Edge of Memories // Source : Nacon

Une sortie plus qu’amère

Edge of Memories a refait parler de lui à l’occasion du Tokyo Game Show puisqu’il figurait dans la liste des jeux présentés durant la conférence Xbox. On y a découvert une nouvelle bande-annonce avec le doublage japonais (on reconnaît quelques voix connues ici), puisqu’il fallait ici parler à un public amateur de JRPG.

Pour rappel, Edge of Memories nous place dans la peau d’Eline, une guerrière qui est chargée de sauver la faune et la flore de la Corrosien qui commence à envahir le continent. Le gameplay orienté action s’illustre dans cette nouvelle vidéo, tout comme les compagnons de notre protagoniste qui lui prêteront main forte durant les affrontements.

On a surtout appris la date de sortie du jeu. Nacon avait promis que malgré la liquidation judiciaire de Midgar Studio, Edge of Memories sortirait bien cette année sur PC, PS5 et Xbox Series, et c’est le cas puisque le titre verra le jour le 5 novembre prochain. Reste maintenant à voir dans quel état, et si tout le monde sera bien crédité comme il se doit.

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Jaquette d'Edge of Memories
Edge of Memories
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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