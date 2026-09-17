GTA 6 : Des informations sur la bande-son devraient arriver sous peu, Spotify tease une collaboration

Les premiers noms d’artistes révélés ?

On ignore encore ce qu’il se trame vraiment ici, mais des panneaux publicitaires viennent d’être posés par Spotify dans les allées de Los Angeles ainsi qu’à New York, avec des bouts d’images qui laissent penser qu’il est ici question de GTA 6, puisqu’on y décerne facilement l’imagerie de la licence, même lorsqu’elle est épurée à ce point. Des panneaux relativement vides pour l’instant, mais qui pourraient teaser une annonce autour du jeu et de sa bande-son.

Il s’agit maintenant de savoir quoi. On peut supposer que la plateforme de streaming a signé un accord avec Rockstar pour mettre en place une première playlist des morceaux qui apparaitront dans le jeu. Les fuites révélées en août listaient déjà quelques noms, mais impossible de savoir si les morceaux dévoilés seront bien dans le jeu final, étant donné que ces informations dataient de plusieurs mois.

Il faut aller faire un tour du côté des réseaux sociaux de certains artistes pour comprendre ce qu’il se trame. Travis Scott a par exemple posté le même genre d’affiches sur son compte Instagram, laissant supposer sa présence dans le jeu. Même chose pour Morgan Wallen et même Keith Richards. On suppose donc que des informations plus concrètes seront révélées sous peu.

Pour rappel, GTA 6 sortira ce 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.