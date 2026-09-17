GTA 6 : Des informations sur la bande-son devraient arriver sous peu, Spotify tease une collaboration

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La présentation Netflix nous aura appris pas mal de choses autour de GTA 6, mais il reste encore tant de choses à découvrir autour du jeu de Rockstar. Comme les noms qui figureront dans la bande-son et les différentes radios du jeu, un détail qui a énormément d’importance pour une partie du public. À ce sujet, Spotify semble teaser une annonce plus ou moins imminente.

GTA 6 // Source : Rockstar

Les premiers noms d’artistes révélés ?

On ignore encore ce qu’il se trame vraiment ici, mais des panneaux publicitaires viennent d’être posés par Spotify dans les allées de Los Angeles ainsi qu’à New York, avec des bouts d’images qui laissent penser qu’il est ici question de GTA 6, puisqu’on y décerne facilement l’imagerie de la licence, même lorsqu’elle est épurée à ce point. Des panneaux relativement vides pour l’instant, mais qui pourraient teaser une annonce autour du jeu et de sa bande-son.

Il s’agit maintenant de savoir quoi. On peut supposer que la plateforme de streaming a signé un accord avec Rockstar pour mettre en place une première playlist des morceaux qui apparaitront dans le jeu. Les fuites révélées en août listaient déjà quelques noms, mais impossible de savoir si les morceaux dévoilés seront bien dans le jeu final, étant donné que ces informations dataient de plusieurs mois.

Il faut aller faire un tour du côté des réseaux sociaux de certains artistes pour comprendre ce qu’il se trame. Travis Scott a par exemple posté le même genre d’affiches sur son compte Instagram, laissant supposer sa présence dans le jeu. Même chose pour Morgan Wallen et même Keith Richards. On suppose donc que des informations plus concrètes seront révélées sous peu.

Pour rappel, GTA 6 sortira ce 19 novembre sur PS5 et Xbox Series.

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Jaquette de Grand Theft Auto VI
Grand Theft Auto VI
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Date de sortie : 19/11/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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