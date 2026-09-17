Les premiers avis sur le nouveau film Resident Evil sont tombés, et ils sont dithyrambiques

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Après une première saga de films disons, très spéciale, et un Welcome to Raccoon City qui se voulait plus proche des jeux, à défaut d’être une vraie réussite, Resident Evil revient aujourd’hui sur grand écran sous la houlette du réalisateur Zach Cregger, qui s’est fait connaître avec Barbare et Evanouis. Un CV prometteur, qui n’écartait pas toutes les craintes pour autant. Mais visiblement, la critique est totalement conquise par ce nouvel essai.

Image tirée du film Resident Evil // Source : Constantin Film

Le meilleur film de la licence, même si la barre n’était pas haute

Avec ce film Resident Evil, Zach Cregger a fait le pari de miser sur une histoire inédite, qui écartait les personnages principaux adorés de la licence pour mieux se concentrer sur l’ADN d’un Resident Evil. Le résultat semble réussi puisque l’adaptation a droit à beaucoup d’éloges. Le site vaut ce qu’il vaut, mais sur Rotten Tomatoes, le film compte aujourd’hui 97 % d’avis positifs de la part de la presse.

Beaucoup de critiques soulignent l’humour de cette adaptation, mais aussi son horreur presque grotesque. En ressort beaucoup d’amour pour la licence, comme l’atteste The Hollywood Reporter :

« Cregger s’approprie véritablement le film tout en manifestant une affinité évidente pour l’œuvre originale. Il a créé une expérience cinématographique haletante, à la fois terrifiante et hilarante, qui met en valeur aussi bien son savoir-faire que son sens de l’humour particulier. »

Chez Écran Large, on parle même de la meilleure adaptation d’un jeu au cinéma, avec l’idée de retranscrire le gameplay via la mise en scène, même si le long-métrage n’est pas dénué de défauts :

« Zach Cregger s’attaque à son tour au grand défi de l’adaptation de jeu vidéo, avec ses propres armes et ses propres idées de détournement de gameplay. Le résultat est un tour de train fantôme imparfait, mais parsemé de vrais moments d’horreur grotesque dignes de la saga. »

Maintenant, c’est au tour du public de se faire son propre avis en salles, puisque Resident Evil vient de sortir en France.

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