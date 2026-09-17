Conférence Xbox Tokyo Game Show : Résumé des annonces (Physint, Gachiakuta, Bloodstained…)

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Depuis quelques années, Xbox tient à tenir une conférence au Tokyo Game Show. Si elle n’a jamais donné lieu à de grosses exclusivités, il y a parfois quelques titres à se mettre sous la dent, souvent avec de nouvelles bandes annonces ou des ajouts à venir dans le Game Pass. En 2026, le constructeur avait tout de même un programme intéressant à suivre, à défaut d’annonces majeures.

Les jeux de la conférence Xbox Tokyo Game Show 2026 // Source : ActuGaming

Voici le résumé complet de la conférence Xbox au Tokyo Game Show qui s’est déroulée ce 17 septembre 2026.

Gachiakuta: Breakout

  • Date : 2027
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S

On ne s’attendait pas franchement à une adaptation qui en jette, et cette première grosse vidéo de gameplay le prouve sans doute, où l’on retrouve l’un des combats majeurs de la première saison avec Jaber et son poison en face. Et pourtant, le jeu Gachiakuta semble fidèle à l’esprit du manga de Kei Urana, avec des combats bougent relativement bien et qui mettent en avant les jinki des personnages. On évitera juste de ne pas trop s’attarder sur les décors et le HUD. Il en profite aussi pour trouver son nom définitif.

Crazy Taxi: World Tour

  • Date : 2027
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S – Switch 2, PC

Quoi de mieux qu’un trailer centré sur la carte du Japon dans une conférence du Tokyo Game Show ? Rien de bien nouveau dans cette vidéo pour le prochain Crazy Taxi, mais on prend toujours du plaisir à découvrir de nouveaux environnements.

Call of Duty: Modern Warfare 4

  • Date : 23 octobre 2026
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S – Switch 2

C’est évidemment la grosse cartouche de cette fin d’année pour le groupe, qui ne pouvait décidément pas se passer d’une vidéo promotionnelle autour du prochain Call of Duty. Mais celle-ci a le mérite de nous en montrer un peu plus sur la campagne, dont le pitch est prometteur sur le papier : l’invasion nord-coréenne de la Corée du Sud sert de toile de fond, avec le retour du Capitaine Price en mission personnelle et Mads Mikkelsen en tant que grand méchant.

Persona 4 Revival

  • Date : 18 février 2027
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S (et le 20 mai 2027 sur Switch 2)

Etant donné qu’il enchaîne les présentations de personnage depuis quelques semaines, on ne s’attardera pas trop sur celui du jour, qui survole Naoto Shirogane, la détective accompagnée de Sukuna-Hikona.

Shape of Dreams

  • Date : 17 septembre 2026
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S – Game Pass – Switch 2

Sortie surprise pour le roguelite d’action coopératif Shape of Dreams. Le titre a rendu ses versions consoles dans la foulée, tout en déployant sa mise à jour anniversaire sur PC, The Starless Path, qui ajoute un nouveau Traveler et une nouvelle fin.

Wo Long 2: Wings of Ember

  • Date : 4 mars 2027
  • Plateformes : PC – PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 – Game Pass

Il avait déjà annoncée sa date hier, la suite de Wo Long: Fallen Dynasty est venu surtout nous rappeler qu’une démo est jouable dès maintenant. Absolument rien d’inédit donc, mais on vous invite à lire notre aperçu de ce Wo Long 2.

Hope in the City

  • Date : 10 novembre 2026
  • Plateformes : PC – Xbox Series X|S – Game Pass

Petit détour vers la scène indépendante, avec une nouvelle bande-annonce pour Hope in the City. Ce jeu narratif d’enquête, développé par les créateurs de Sky of Tides, nous fait incarner Hope, une artiste de 17 ans qui doit retrouver ses parents disparus à Shenyang, en utilisant ses croquis comme indices. La date de sortie est tombée, et s’il vous tente, une démo est maintenant disponible.

Bloomwalker

  • Date : Inconnue
  • Plateformes : PC – PS5 – Switch 2 – Switch – Xbox Series X|S

Alors, celle-ci, on ne s’y attendait pas forcément. Officialisé lors de la Gamescom en 2025, Bloomwalker avait effectivement attiré l’œil pour son univers chatoyant et sa direction artistique. Le titre est venu refaire parler pour nous annoncer qu’il prenait en fait place… dans l’univers de Ni No Kuni. Ce jeu d’aventure cozy est ainsi développé par Netmarble Neo, et nous demandera de restaurer le monde pollué de Luminoa aux côtés d’une maison mobile. Des versions PS5 et Switch viennent aussi d’être officialisées.

Faraday Blues

  • Date : 2027
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S

La scène indépendante avait décidément quelques belles trouvailles à nous montrer. Serenity Forge (Doki Doki Litterature Club, Fractured Blooms)  est venu nous dévoiler Faraday Blues, un visual novel de science-fiction hybride avec un jeu de cartes stratégique. On nous promet trois récits interconnectés et 64 fins possibles autour d’une fille cherchant des parents qui ignorent son existence.

Atelier Karia: Le Royaume de la Nuit et le Guide des Souvenirs

  • Date : 25 février 2027
  • Plateformes : PC – PS5 –  Xbox Series X|S – Switch 2

Très peu d’inédit dans cette nouvelle bande-annonce, qui ne faisait que présenter brièvement les personnes de Rutger et Lenja, mais c’est toujours un plaisir de voir de nouvelles images pour ce prochain jeu Atelier (traduit en français).

Raji: Kaliyuga

  • Date : Inconnue
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S – Game Pass

Suite de Raji: An Ancient Epic, le jeu Raji: Kaliyuga a réhaussé ses ambitions, en passant d’une vue isométrique à un action-aventure à la troisième personne avec deux personnages jouables, Raji et son frère Darsh. Peu de nouvelles images, le titre est surtout venu piquer une tête pour faire les présentations en compagnie des développeurs.

Once Human: Isles of Abyss

  • Date : 22 octobre 2026
  • Plateformes : PC, PS5, Xbox Series X|S, mobile

Mine de rien, Once Human semble tenir. On pensait – à tort – que cet énième jeu de survie allait s’écrouer peu après son lancement, et finalement, il est désormais l’un des plus reguliers (et l’un des plus plébiscités) actuellement sur Steam. L’occasion pour le titre de venir dater sa plus grosse extension à ce jour, centrée sur l’exploration océanique, la construction de navires et un donjon de fin de jeu à 8 joueurs.

Edge of Memories

  • Date : 5 novembre 2026
  • Plateformes : PS5, Xbox Series X|S, PC (Steam)

Pourtant vidé de ses développeurs suite à la fermeture de son studio, Edge of Memories est venu annoncer sa date de sortie. Qu’importe que les premiers retours n’étaient pas très bons et qu’il n’y a plus personne du projet initial, Nacon va tout de même commercialiser son action RPG au début du mois de novembre, histoire qu’il soit encore plus cannibalisé par l’agenda de sorties bien rempli. Un doublage japonais a ici été confirmé.

Genigods: Nezha

  • Date : 2028
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series X|S

Les productions chinoises s’intensifient et il y a décidément à boire et à manger. Mais Genigods: Nezha cristallise quelque peu les attentes, ne serait-ce pas qu’il se base sur l’un des classiques de la mythologie chinoise (tout aussi populaire que Wukong). Cet action-RPG hardcore nous fera incarne la Perle d’Esprit avant de devenir Nezha, et s’il n’avait pas vraiment de concret à donner (il ne sortira pas avant 2028, au plus tôt), il est venu nous parler de ses ambitions. Et si la vidéo nous montre qu’il y a encore du chemin à parcourir, notre feeling manette en main à la Gamescom était plutôt positif, donc on suit ça avec attention.

Fallout 76: The Slasher

  • Date : Disponible dès maintenant
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

On survole rapidement la nouvelle mise à jour pour l’increvable Fallout 76, qui se met aux couleurs de Halloween un peu en avance.

Bloodstained: The Scarlet Engagement

  • Date : 2027
  • Plateformes : PC – PS5 – Xbox Series

Préquelle de Ritual of the Night, Bloodstained: The Scarlet Engagement est venu nous montrer quelques nouvelles images pour rassurer. Du gameplay, avec deux héros jouables simultanément (Leo et Alex) dans une Angleterre du XVIe siècle en 2.5D, qui est pour l’instant toujours prévu pour l’année prochaine.

Physint / OD

  • Date : Inconnue
  • Plateformes : Xbox

Hideo Kojima est venu clôturer la conférence en parlant de ses partenariats avec Xbox. Le créateur japonais a d’abord confirmé que OD va bien. Mais il était surtout là pour évoquer Physint, nouvellement signé chez la marque californienne. N’attendez pas d’image en jeu pour ce jeu d’action/espionnage mais la confirmation de Bill Skarsgård dans le rôle principal aux côtés de Charlee Fraser, Don Lee et Minami Hamabe.

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Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

En savoir plus
Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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