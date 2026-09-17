La suite de The Blood of Dawnwalker ne proposera pas forcément une contrainte de temps comme celle du premier jeu

Tout dépendra du scénario

Toute la structure de The Blood of Dawnwalker est articulée autour de ce calendrier très serré, avec une tâche à accomplir avant une certaine date. La mécanique s’avère moins restrictive que prévu et elle a ses fans, mais aussi ses détracteurs. De quoi donner du grain à moudre aux équipes de Rebel Wolves, car selon le réalisateur, le studio n’a pas encore décidé si cette mécanique serait de retour dans cette suite :

« Pour être honnête, nous n’avons pas encore décidé. Nous allons faire des essais. Si certaines parties de l’histoire ou l’histoire dans son ensemble s’y prêtent, alors nous l’utiliserons. En revanche, si nous avons des récits où cela ne colle pas, nous n’allons pas nous forcer. Nous allons jouer avec ce système et tenter de l’utiliser pour renforcer le sentiment d’urgence lors de certains événements du jeu. Mais je ne dis pas que chaque jeu comportera le même schéma ou la même boucle de gameplay, ce n’est pas le cas. Nous étudions également d’autres idées un peu folles qui pourraient renouveler le genre du RPG et surprendre les joueurs à l’avenir. »

Cette mécanique étant avant tout liée à l’histoire qui est racontée, on peut comprendre pourquoi un deuxième épisode pourrait s’en passer, si l’histoire ne le justifie pas. Le réalisateur reconnaît qu’il y a beaucoup de plaintes à propos de ce système, mais essaye de les remettre en perspective en indiquant que de toute manière, peu de RPG du genre vous laissent voir 100 % de leur contenu en une seule partie :

« Je comprends l’argument du type « je veux tout voir en une seule partie », mais c’est erroné dès le départ. Même dans des jeux comme The Witcher, on ne peut pas tout voir en une seule fois, car il y a des choix et des conséquences, et des choses différentes se produisent selon les décisions prises. La mécanique temporelle se rajoute à cela certes, mais je ne pense pas qu’elle soit trop contraignante. »

À voir dans plusieurs années ce qu’il en sera. Pour louper le moins de choses, on vous redirige vers nos guides de The Blood of Dawnwalker.