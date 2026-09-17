La suite de The Blood of Dawnwalker ne proposera pas forcément une contrainte de temps comme celle du premier jeu

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À peine remis du lancement de The Blood of Dawnwalker, Rebel Wolves a déjà en tête sa suite et commence à agrandir son équipe pour travailler sur un deuxième épisode. Pour autant, les contours de ce nouveau volet ne sont pas encore définis clairement, la preuve en est avec les déclarations de Konrad Tomaszkiewicz chez Eurogamer autour de la mécanique de contrainte de temps.

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The Blood of Dawnwalker // Source : Rebel Wolves

Tout dépendra du scénario

Toute la structure de The Blood of Dawnwalker est articulée autour de ce calendrier très serré, avec une tâche à accomplir avant une certaine date. La mécanique s’avère moins restrictive que prévu et elle a ses fans, mais aussi ses détracteurs. De quoi donner du grain à moudre aux équipes de Rebel Wolves, car selon le réalisateur, le studio n’a pas encore décidé si cette mécanique serait de retour dans cette suite :

« Pour être honnête, nous n’avons pas encore décidé. Nous allons faire des essais. Si certaines parties de l’histoire ou l’histoire dans son ensemble s’y prêtent, alors nous l’utiliserons. En revanche, si nous avons des récits où cela ne colle pas, nous n’allons pas nous forcer. Nous allons jouer avec ce système et tenter de l’utiliser pour renforcer le sentiment d’urgence lors de certains événements du jeu. Mais je ne dis pas que chaque jeu comportera le même schéma ou la même boucle de gameplay, ce n’est pas le cas. Nous étudions également d’autres idées un peu folles qui pourraient renouveler le genre du RPG et surprendre les joueurs à l’avenir. »

Cette mécanique étant avant tout liée à l’histoire qui est racontée, on peut comprendre pourquoi un deuxième épisode pourrait s’en passer, si l’histoire ne le justifie pas. Le réalisateur reconnaît qu’il y a beaucoup de plaintes à propos de ce système, mais essaye de les remettre en perspective en indiquant que de toute manière, peu de RPG du genre vous laissent voir 100 % de leur contenu en une seule partie :

« Je comprends l’argument du type « je veux tout voir en une seule partie », mais c’est erroné dès le départ. Même dans des jeux comme The Witcher, on ne peut pas tout voir en une seule fois, car il y a des choix et des conséquences, et des choses différentes se produisent selon les décisions prises. La mécanique temporelle se rajoute à cela certes, mais je ne pense pas qu’elle soit trop contraignante. »

À voir dans plusieurs années ce qu’il en sera. Pour louper le moins de choses, on vous redirige vers nos guides de The Blood of Dawnwalker.

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Jaquette de The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Date de sortie : 03/09/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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