Final Fantasy VII Revelation : Un aperçu du Labyrinthe Tornade montre de nouvelles images de gameplay et du système FITS

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Ce n’est pas parce que Final Fantasy VII Revelation a mis d’un coup le paquet cet été ou durant le dernier State of Play en termes d’infos et d’images qu’il va s’arrêter de se montrer. La machine est si bien lancée qu’elle a de quoi répondre au rendez-vous du Tokyo Game Show. Une nouvelle démo mise à disposition dans le cadre de l’événement a été l’occasion de visiter le Labyrinthe Tornade, de quoi surtout nous partager de nouvelles images.

Final fantasy VII Revelation // Source : Square Enix

Reunion

Square Enix est tellement confiant au sujet de Final Fantasy VII Revelation qu’il n’hésite pas à présenter des zones et des situations variées. Nous avons pu personnellement jouer une heure à la Gamescom au sein de la zone de Mideel, mais le Tokyo Game Show a quant à lui proposé une session au Labyrinthe Tornade centrée sur le combat.

Un aperçu de l’équipe au complet, ce qui représente on le rappelle huit personnages jouables, et dont on peut lire un compte-rendu sur le PS Blog. L’atmosphère si particulière des lieux semble être bien retranscrite à l’écran, entre la fascination qu’inspire ce magnifique ciel et l’appréhension à l’idée de retrouver Sephiroth.

Si l’on vous en a déjà pas mal parlé dans notre dernière preview, on voit de nouvelles images de Vincent et Cid en pleine action, avec leur gameplay propre qui s’annonce toujours autant grisant. Idem concernant le système FITS, avec des images supplémentaires des tenues que chacun et chacune peut arborer selon le « job » choisi parmi les quatre à disposition.

Enfin, on nous laisse avec une petite image de Jenova Death, un boss dont on se souvient sur PS1 avec son penchant pour le feu, et qui s’annonce encore une fois épique si l’on garde en tête les autres versions que l’on a affrontées jusque-là lors des deux précédentes parties de la trilogie.

Final Fantasy VII Revelation débarquera le 8 avril 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.

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Jaquette de Final Fantasy VII Revelation
Final Fantasy VII Revelation
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Date de sortie : N/C

Calendrier des sorties jeux vidéo août 2026

On a beau dire que l’été est une période plus calme pour les sorties de jeux vidéo, mais ce n’est plus aussi vrai qu’avant. Certes, cela ne vaut pas la rentrée et la période de février-mars, bien sûr, mais il y a tout de même quelques miettes à se mettre sous la dent, en atteste le mois de juillet avec Assassin’s Creed et Splatoon. Voyons ensemble tout ce qui arrivera en août 2026. Quelles sont les sorties à retenir en août 2026 ? Avant de vous lister jeu par jeu, découvrez notre sélection en vidéo, qui revient sur les titres à ne pas manquer ou les productions plus majeures. On pense évidemment au nouveau jeu de combat de Arc System Works avec Marvel Tokon ou encore Beast of Reincarnation, qui nous montre que Game Freak sait faire autre chose d’ambitieux que Pokémon. On n’oubliera pas la période de Gamescom, avec Star Wars, Plague Tale et Metal Gear Solid qui seront là. La liste de toutes les sorties jeux vidéo de août 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée…

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Les sorties jeux vidéo en août avec Mortal Shell, Plague Tale, Marvel Tokon et Beast of Reincarnation

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