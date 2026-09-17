Final Fantasy VII Revelation : Un aperçu du Labyrinthe Tornade montre de nouvelles images de gameplay et du système FITS

Reunion

Square Enix est tellement confiant au sujet de Final Fantasy VII Revelation qu’il n’hésite pas à présenter des zones et des situations variées. Nous avons pu personnellement jouer une heure à la Gamescom au sein de la zone de Mideel, mais le Tokyo Game Show a quant à lui proposé une session au Labyrinthe Tornade centrée sur le combat.

Un aperçu de l’équipe au complet, ce qui représente on le rappelle huit personnages jouables, et dont on peut lire un compte-rendu sur le PS Blog. L’atmosphère si particulière des lieux semble être bien retranscrite à l’écran, entre la fascination qu’inspire ce magnifique ciel et l’appréhension à l’idée de retrouver Sephiroth.

Si l’on vous en a déjà pas mal parlé dans notre dernière preview, on voit de nouvelles images de Vincent et Cid en pleine action, avec leur gameplay propre qui s’annonce toujours autant grisant. Idem concernant le système FITS, avec des images supplémentaires des tenues que chacun et chacune peut arborer selon le « job » choisi parmi les quatre à disposition.

Enfin, on nous laisse avec une petite image de Jenova Death, un boss dont on se souvient sur PS1 avec son penchant pour le feu, et qui s’annonce encore une fois épique si l’on garde en tête les autres versions que l’on a affrontées jusque-là lors des deux précédentes parties de la trilogie.

Final Fantasy VII Revelation débarquera le 8 avril 2027 sur PC (via Steam), PS5, Xbox Series et Switch 2.