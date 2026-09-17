Monster Hunter Wilds : Nos premières impressions sur la grande extension Ascendance et la version Switch 2 du jeu de base

Capcom nous monte en l’air

Monster Hunter Wilds : Ascendance a encore du temps devant lui et malgré cette première approche de l’extension, il est nécessaire de préciser que nous étions sur une version en cours de développement relativement limitée, sur PS5 classique. Nous avons tout de même pu effectuer deux quêtes de chasse :

Une chasse à l’Araketa, le monstre aérien avec ses acolytes ressemblant à un escadron d’avions de chasse déjà observé dans les premiers trailers.

Un affrontement face au Teostra qui fait son grand retour depuis Monster Hunter World.

Comme vous avez pu le constater à travers certains personnages importants qui ont pris de l’âge, l’histoire d’Ascendance ne reprend pas immédiatement après la conclusion de Monster Hunter Wilds. Plusieurs années se sont écoulées lorsque le Lao-Shan Lung fait soudainement son apparition dans les Terres interdites, provoquant d’importantes perturbations. Face à la menace représentée par le Dragon ancien, l’Expédition établit notamment la forteresse de Madoï et reprend ses recherches.

Cette nouvelle mission nous conduit jusqu’aux Îles célestes, une région située très haut au-dessus de la Wyvérie. Capcom mise ici sur des îles flottantes, des ruines anciennes et une exploration nettement plus verticale avec des courants aériens permettant notamment au Seikret de se déplacer entre les différentes zones.

Sans pouvoir l’explorer de fond en comble au vu du temps limité dont nous disposions pour terminer la chasse, il faut bien avouer que les Îles célestes offrent un terrain de jeu assez dépaysant, avec une direction artistique qui fait immédiatement mouche.

Même si l’on attend encore de découvrir les nouvelles interactions avec le décor, les déplacements aériens via les courants ascendants, ou tout simplement le fait de planer sur le Seikret en sautant depuis les hauteurs, procurent cette petite dose de sensations et d’émerveillement que l’on attend d’une extension qui souhaite nous envoyer au septième ciel. Il y a aussi quelques possibilités pour s’engager dans un combat en sautant de très haut.

Le rang Maître veut vous faire valser

Ascendance marque également l’arrivée du Rang Maître, synonyme d’une difficulté bien supérieure, comme le veut la tradition de la série. Et nous l’avons clairement ressenti, même face à l’Araketa, qui sera sans doute l’un des nouveaux monstres les plus abordables de cette extension. La bestiole avait pas mal de PV sous les plumes, mais c’est clairement le Teostra qui nous a donné un véritable aperçu du challenge offert par Ascendance, et autant dire qu’il sera au rendez-vous.

Il faut tout de même nuancer cette expérience, étant donné qu’il n’était pas possible de choisir son équipement ou ses objets, à l’exception de l’arme. Cela dit, le Teostra est toujours aussi chaud à appréhender, avec son aura de feu et ses attaques infligeant des fléaux qui laissent peu de place à l’erreur et aux mauvais positionnements.

Même si l’on attend surtout de voir le Lao-Shan Lung ou encore le nouveau Dragon ancien teasé par les développeurs, l’Araketa est une nouvelle preuve du savoir-faire de Capcom en matière de design de monstres. Les animations des assauts aériens aériens sont de toute beauté et donnent vraiment l’impression d’esquiver les charges d’un escadron d’avions de chasse.

L’Ignificateur donnera un coup de boost à vos armes

C’est toutefois du côté du système de combat que les changements s’opèrent véritablement. Toutes les armes peuvent désormais profiter d’un nouvel équipement baptisé Ignificateur, qui donne accès à différentes actions et à un état temporaire appelé Ignition. Son fonctionnement général repose sur une idée relativement simple : combattre permet d’alimenter l’Ignificateur via une jauge. Une fois l’attaque déclenchée, vous entrez en état d’Ignition jusqu’à ce que la jauge se vide. Durant ce laps de temps, cela vous donne accès à de nouveaux mouvements et à différentes améliorations pour votre arme.

Monster Hunter Wilds propose déjà un système de combat assez dynamique, mais Ascendance veut aller encore plus loin dans le déferlement, tout en augmentant vos possibilités en matière d’approches et de combos. De notre côté, nous manions principalement la Morpho-hache et il s’agit d’un bon exemple pour montrer comment l’Ignificateur peut augmenter la profondeur de maîtrise. Lorsque la jauge est suffisamment remplie, vous pouvez charger une attaque surpuissante qui inflige de lourds dégâts, mais qui offre surtout de nouvelles possibilités dans la gestion des deux jauges et améliore la fluidité des transitions entre les deux modes.

L’Ignificateur procure surtout une véritable sensation de puissance. Même constat du côté du marteau, qui était notre deuxième arme. Ici, le maniement est moins cérébral, mais pas moins satisfaisant. Le nouvel outil donne la possibilité d’effectuer des frappes aériennes particulièrement puissantes et gratifiantes.

Par ailleurs, sachez que le changement d’arme devient beaucoup plus fluide. Lorsque vous appuyez sur la touche dédiée, il n’est plus nécessaire de monter sur le Seikret. Ce dernier passe simplement à côté de vous pour effectuer l’échange. L’extension ajoute en effet de nombreuses améliorations de confort dont le changement d’équipement en dehors de la tente.

Monster Hunter Wilds : comment ça tourne sur Switch 2 ?

Durant notre passage chez Capcom, nous avons pu prendre en main une version encore en développement du portage Switch 2 de Monster Hunter Wilds. Pour cette session, nous étions uniquement autorisés à jouer en mode portable. Le dernier Nintendo Direct nous avait néanmoins permis d’observer quelques séquences du jeu en mode docké et, en l’état, le résultat apparaît nettement moins propre que sur la plupart des autres grosses productions de Capcom sorties cette année, comme Pragmata, Onimusha ou Resident Evil Requiem. La définition semble relativement basse et l’image souffre surtout d’un effet de flou assez prononcé et presque constant.

On imagine que la version docké a encore besoin d’être peaufinée et on comprend mieux pourquoi Capcom ne souhaite pas le montrer en démo à la presse ou au public du Tokyo Game Show pour le moment. Le portage reste dans tous les cas assez impressionnant lorsque l’on se souvient des difficultés techniques rencontrées par Monster Hunter Wilds sur PC à son lancement, même si la situation s’est largement améliorée depuis.

La bonne surprise vient justement du mode portable. Sur l’écran de la Switch 2, l’image nous a semblé sensiblement plus nette et les défauts observés sur les séquences en mode docké étaient beaucoup moins perceptibles. La densité de pixels plus élevée sur un écran de cette taille peut notamment contribuer à masquer davantage les limites de la définition interne.

Nous avons pu explorer la Forêt écarlate au cours d’une quête avant d’affronter un Lagiacrus. Cette courte expérience nous a donné de bons espoirs concernant la qualité du jeu en mode portable, qui pourrait constituer l’un des principaux arguments de cette version Switch 2. À première vue, l’expérience nous a notamment semblé bien plus confortable que ce que l’on peut obtenir aujourd’hui sur Steam Deck.

Capcom ne nous a pas communiqué les différentes résolutions utilisées par le jeu. Nous avons en revanche pu constater dans les menus la présence de deux options concernant le framerate : un mode verrouillé à 30 FPS et un second mode adaptatif pouvant monter jusqu’à 40 FPS. Nous n’avons pas observé de soucis de staabilité pour le moment, mais il est nécessaire de l’éprouver dans des situations beaucoup plus chargées en effets (contre un Arkveld par exemple).

Cette première prise en main de Monster Hunter Wilds: Ascendance laisse surtout entrevoir une extension qui ne compte pas se contenter d’ajouter quelques monstres et une nouvelle région. Le Rang Maître semble déjà prêt à remettre les chasseurs à l’épreuve et Îles célestes apportent un changement d’ambiance bienvenu. Mais c’est surtout l’Ignificateur qui retient notre attention pour le moment. En venant enrichir les quatorze armes avec de nouvelles attaques et des options supplémentaires sans bouleverser complètement leurs fondamentaux, cette mécanique pourrait donner une nouvelle profondeur à des styles de jeu que l’on maîtrise parfois depuis des centaines d’heures. Il reste évidemment encore beaucoup à découvrir et notre session était trop courte et trop encadrée pour mesurer tout ce qu’Ascendance aura réellement à offrir sur la durée. Les premières sensations sont néanmoins encourageantes, avec des combats toujours plus explosifs et un niveau de difficulté qui semble vouloir remettre sérieusement à contribution les vétérans. Quant à la version Switch 2, elle constitue pour le moment une autre bonne surprise, au moins en mode portable. Si le rendu docké aperçu jusqu’ici demande encore clairement du travail, réussir à faire tourner Monster Hunter Wilds de manière aussi convaincante en nomade reste déjà une petite prouesse.